Hosbec reivindica mejoras en las infraestructuras y vuelve a pedir una financiación justa

El turismo ha 'surfeado' con éxito en las inclemencias de 2019, siendo un año "moderadamente bueno", a pesar de haber pasado la peor Semana Santa que se recuerda, la quiebra de Thomas Cook, el desastre de gestión del programa de vacaciones del IMSERSO o la DANA de la que todavía colean efectos sobre todo en el sur de la provincia de Alicante.

Así lo desveló ayer el presidente de Hosbec, Toni Mayor, en el tradicional encuentro navideño de la patronal hotelera donde el máximo responsable de la misma se volvió a mostrar reivindicativo con el "problema de la financiación autonómica", refiriéndose como "la infrafinanciación a la que el Estado nos somete cada año sin paliativos". Así recordó como una multitudinaria congregación empresarial reivindicaba el corredor mediterráneo hace unas semanas, y cómo "debemos usar la misma intensidad para reivindicar una nueva financiación autonómica y una especial financiación de los municipios turísticos que termine con esta indigencia histórica que padecemos".

A este encuentro acudieron representantes del sector turístico, empresarial, político y social de toda la Comunidad Valenciana. entre ellos, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón; el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colome;r y el alcalde de Benidorm, Toni Pérez. También han asistido Araceli Poblador, subdelegada del Gobierno; Agustín Almodóbar, Diputado Nacional y miembro de la Comisión de Turismo del Congreso; Vicente Arques, Alcalde de L'Alfàs del Pi; o Herick Campos, director general de Turismo. Laura Navarro, directora del aeropuerto de Alicante y Joaquín Rodríguez Guerrero director del aeropuerto de Valencia también han estado presentes, junto a más de 160 empresarios y profesionales directamente vinculados con la actividad turística.

Mayor se refirió además al Brexit apuntando que "no es ahora una preocupación grave para nosotros. Lo peor que le puede pasar al Reino Unido es que se quede como está, que ya es bueno". Los datos macroeconómicos así lo indican: una libra a 1'20, con un paro del 3,6%, con una diligencia de 4 horas para montar una empresa, para Toni Mayor "no hay referencias serias por las que preocuparse demasiado, lo que no implica estar vigilantes y al día en la información".

La inversión en infraestructuras siempre es un tema que el presidente de Hosbec no rehuye en su discurso. Para Mayor, "es el sistema económico el que debe determinar las infraestructuras y no al revés. Las infraestructuras deben de priorizarse por el grado de retorno económico y social". Así ha reivindicado con urgencia inversiones tan esenciales y prioritarias como el Hospital de la Vila, el tercer carril en el byPass A7 o el Tren de la Costa, que es "nuestro futuro cordón umbilical que nos une con el aeropuerto, con el AVE y con el futuro corredor".

También aludió al fin del peaje de la AP7 que "aunque pueda parecer lo contrario, nos aleja todavía más de la modernidad y de la seguridad" ha expresado Mayor en su discurso, considerando que desde Fomento se ha optado por la solución más cómoda, aunque la más perjudicial en el medio y largo plazo.

Así lanzó un mensaje a las administraciones públicas en el sentido de que "es el momento de tomarse muy en serio la necesaria revolución en el sector público".

En este acto navideño, también se han entregado los premios Hosbec a la Excelencia en Higiene Hídrica y en Higiene Alimentaria. El objetivo de estos premios es el dar visibilidad y reconocimiento al esfuerzo que el sector en general y estos hoteles en particular hace para ir más allá de los requerimientos legales y conseguir los más altos estándares en materia de seguridad alimentaria e hídrica. Tal y como ha recalcado la secretaria general Nuria Montes, "Sólo los profesionales del sector sabemos el esfuerzo que significa, tanto en inversión como en gestión de las instalaciones, para cumplir con los exigentes requerimientos sanitarios a los que estamos sometidos, y para garantizar la seguridad de nuestros clientes".