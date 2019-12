Romero: «No hay distinción entre festero y peñista, son formas de vivir la fiesta en Benidorm»

Adrián Romero fue elegido presidente el 3 de diciembre prácticamente in extremis. El peñista presentó su candidatura en el último momento cuando ya se barajaba que una gestora tomara el mando de la entidad festera que incluye a cerca de 5.000 peñistas de la capital turística. A sus 22 años es uno de los presidentes más jóvenes que han pasado por las Fiestas..

La candidatura de Adrián Romero a la presidencia de l'Associació de Penyes Verge del Sofratge de Benidorm fue casi una sorpresa aunque su nombre sonaba horas antes de la reunión del día 3 en la que se aceleró su nombramiento para que la junta directiva pudiera comenzar a trabajar desde el minuto uno. Romero es uno de los presidentes más jóvenes que ha tenido el colectivo que este año cumplió el 35 aniversario. Coge el testigo para sacar adelante las actividades de la entidad después de que no se presentara nadie como candidato y estuviera abocada a una gestora. No estará solo. Le acompañarán 23 personas más de las peñas de Benidorm.

P ¿Qué le animó a dar el paso?

R Me animó a dar el paso que este año las fiestas correrían a cargo de una gestora, hablé con algunas personas y ellos me dieron su apoyo. Cuando sientes ese respaldo, es más fácil tomar la decisión.

P A nivel personal ¿Qué me puede contar de usted?

R Pues soy una persona normal, tengo un trabajo que compaginaré con el cargo. Soy peñista desde hace 5 años y siento total devoción por la Virgen del Sufragio, nuestra patrona, desde que tengo uso de razón.

P ¿Qué perfil de gente compone su equipo?

R Pues hay de todo tipo de gente. Lo más importante que puedo destacar es que se trata de buenas personas y que son muy trabajadores. Por resaltar otra cosa, hay gente joven y creo que eso es muy importante, porque somos el futuro de las fiestas patronales de Benidorm.

P ¿Por dónde quiere que vaya l'Associació de Penyes?

R Quiero trabajar por los peñistas, hacer unas buenas fiestas, que lo pasemos todos bien, sin problemas. No hay que olvidar que los peñistas somos uno de los colectivos festeros más numerosos.

P ¿Cree que hay distinción entre el festero y el peñista?

R No, yo creo que somos todos iguales. Creo que hay diferentes formas de vivir y sentir las fiestas. Yo siento gran devoción por la virgen de mi pueblo.

P ¿Han pensado en plantear o realizar algún cambio de cara a las fiestas del 2020?

R Es muy pronto, llevamos muy pocos días, poco más de una semana. Ahora mismo estamos en una nube y somos conscientes de que la responsabilidad que tenemos es muy grande. Venimos con mucha ilusión, con ganas de hacer un buen trabajo, pero ya te digo, siempre pensando en los peñistas y en las tradiciones.

P ¿Que edad tiene?

R 22 años, creo que soy el presidente más joven que ha tenido la Associació de Penyes hasta ahora, me lo tiene que confirmar la concejalía de Fiestas, pero creo que ni la Asociación ni la Comisión han tenido un presidente más joven que yo.

P ¿Eso le hace sentir alguna responsabilidad mayor, le intimida?

R No, la verdad es que creo que no hay edad mínima para poder llevar un cargo como este. Me pongo un poco nervioso con ciertas cosas, pero creo que es normal, no creo que sea por mi edad. Mientras actúes con cabeza y cuentes con tu gente, solo hay que mirar hacia adelante.