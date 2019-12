Adrián Romero presenta in extremis su candidatura y será el presidente de las peñas de Benidorm

In extremis y cuando todo apuntaba a que finalmente sí sería una gestora la que dirigiría l'Associació de Penyes Verge del Sofratge de Benidorm. Adrián romero, de la peña «Cagamandurries» presentó ayer su candidatura en la asamblea celebrada en la Casa del Fester y fue nombrado presidente en esa misma reunión.

Su propuesta, que lleva aparejada la creación de una Junta Directiva, sorprendió a algunos aunque su nombre había sonado en las últimas horas. Romero sustituirá a Coli Pérez al frente de este colectivo festero que aglutina a cerca de 5.000 peñistas de la capital turística.

Con él formarán la junta 23 personas más de las peñas «Cagamandurries» (la entidad del presidente de donde se suman siete personas más), «Andeandarás», «La Feristela», «»D'aquesta no eixim», «El Timó», «Perduts al carrer», «Sense Solta ni volta», «Desterrats» y «La Nit es Nostra».

Coli Pérez le pasó ayer el testigo a Romero que tomó la palabra para explicar el paso que había dado: «nos tocaba estar en la gestora pero no estábamos de acuerdo con lo que se expuso. Teníamos dos opciones», añadió, y una de ellas era «presentar una junta y aquí estamos». Un argumento que miembros de otras peñas que estaban en la gestora le reprocharon en el momento por «dejar en mal lugar» a esas peñas, a lo que el ya presidente pidió disculpas.

Ayer se hizo el traspaso de poderes y el anterior presidente y su junta directiva se despidieron, algo que ya hicieron hace una semana pero ayer quisieron repetir.

Además, aunque no es habitual, Pérez propuso que se nombrara ya presidente a Romero y «no esperar una semana más» para que «pudieran empezar a trabajar» en la organización de los actos futuros.



Iba a ser una gestora

Cabe recordar que hace sólo una semana l'Associació de Penyes Verge del Sofratge se vio abocada a elegir a una gestora para dirigir la entidad este año después de que no se presentara nadie para ser presidente con su propia junta. Así se resolvió la semana pasada en la primera asamblea celebrada después de las Festes Majors Patronals. Así lo marcan los estatutos de l'Associació de Penyes: si ningún peñista se presenta voluntario para ocupar el cargo, será una gestora la que dirija la entidad el siguiente año.

Así, este año estaban en ese lugar 15 peñas: «El Chubasco», «Bavallons», «l'Albergina», «Xelànic», «Mastegot», «On Anirem», «l'Espardenya», «el Calbot», «A ningú que li passe», «Equisdé», «Els Borinots», «On anem la liem», «Els Cagamandurries», «Tenim Tela» y «Dona-li canya». Estas peñas salen del último listado de Junta Gestora al seguir la lista con cinco de la zona alta, cinco de la zona media y el resto de la zona de abajo. Esta situación no es la primera vez que se da dentro del colectivo festero y ya se han formado otras gestoras en 35 años.

Si alguna de las peñas renunciaba, podrían ser dados de baja de este colectivo festero y, en consecuencia, no podrían participar en los actos que se organizan para las peñas asociadas a lo largo del año, como la Acampada. Algo que finalmente no pasará porque estas peñas finalmente no tendrán que estar en la gestora este año al haber salido un presidente y una junta.