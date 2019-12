Consulta todas las actividades de la Navidad 2019 de Benidorm

Estos son todos los eventos y actividades navideñas organizadas por el Ayuntamiento de Benidorm para estas fiestas 2019. La programación se desarrolla desde el 30 de noviembre hasta el 6 de enero.





Sábado, 30 de noviembre

18.30 h. | Inauguración de la Plaza de la Navidad

A continuación, Actuación de Personajes Infantiles.

Domingo, 1 de diciembre

12.00 a 14.00 h. | Hinchables para peques en la Plaza de la Navidad

Viernes, 6 de diciembre

18.00 h | Inauguración de la Casa de la Navidad (Casa-Museo Hort de Colón) y del Alumbrado Navideño.

19.00 h | Inauguración del Belén de Playmóbil. Espai d'Art. Ayuntamiento de Benidorm.

Sábado, 7 de diciembre

12.00 a 14.00 h | Hinchables para peques en la Plaza de la Navidad

18.30 h | Actuación de Personajes Infantiles en la Plaza de la Navidad

Domingo, 8 de diciembre

12.00 a 14.00 h | Hinchables para peques en la Plaza de la Navidad

18.00 h | Animación: MagMalastruc. Casa de la Navidad

18.00 h | Inauguración del Belén de l'ACR La Barqueta. C/ Tomás Ortuño.

18.30 h | Actuación de Personajes Infantiles en la Plaza de la Navidad

Miércoles, 11 de diciembre

18.30 h | Actuación Joyful Gospel Costablanca. Plaza de la Navidad

Viernes, 13 de diciembre

18.30 h | Flash-Mob. Plaza de la Navidad

Sábado, 14 de diciembre

12.00 a 14.00 h | Hinchables para peques en la Plaza de la Navidad

12.00 h | Actuación CONSERVATORIO MUNICIPAL DE DANZA.

18.00 h | Animación: Magia a Dos Voces. Casa de la Navidad

18.30 h | Teatro: "TACHÁN. Magia Kekoperfil". Concejalía de Cultura. Plaza de SS.MM. Reyes de España



XLVI NAVIDADES NÁUTICAS Vela Ligera

Domingo, 15 de diciembre

1ª. Semifinal TROFEU DE NADAL DE PILOTA VALENCIANA "MEMORIAL VICENT PÉREZ DEVESA"

12.00 a 14.00 h | Hinchables para peques en la Plaza de la Navidad

12.00 h | Actuación TRAMONTANA. Villancicos Tradicionales en la Plaza de la Navidad.

18.00 h | Animación: Alberto Cedrán. Casa de la Navidad

18.30 h | Actuación de Personajes Infantiles en la Plaza de la Navidad



XLVI NAVIDADES NÁUTICAS Vela Ligera

18 y 19 de diciembre, XI FERIA DEPORTIVA INFANTL DE NAVIDAD en el Palau d'Esports



Viernes, 20 de diciembre

12.00 h | Actuación de Personajes Infantiles en la Plaza de la Navidad

18.00 h | Taller: "SwingKids". Casa de la Navidad

18.00 h | Actuación de la Estudio de Danza "Pilar Segura"

Sábado, 21 de diciembre

12.00 a 14.00 h | Hinchables para peques en la Plaza de la Navidad

12.00 h | Actuación Boogie Block Dance Studio

17.30 h | Títeres: "Historias de la abuela ciruela y la ardilla pilla". Casa de la Navidad

18.30 h | Teatro: "GERÓNIMO STILTON. Enigma en el Prado". Concejalía de Cultura. Plaza de SS.MM. Reyes de España

Domingo, 22 de diciembre

11.30 h | Taller de Pintura Creativa y Expresión Corporal. Casa de la Navidad

12.00 a 14.00 h | Hinchables para peques en la Plaza de la Navidad

12.00 h | Actuación de Personajes Infantiles en la Plaza de la Navidad

17.30 h | Cuentacuentos. Casa de la Navidad

18.30 h | Actuación Banda Juvenil de la Societat Musical La Nova

Lunes, 23 de diciembre

12.00 a 14.00 h | Hinchables para peques en la Plaza de la Navidad

18.00 h | Papá Noel o Santa Claus: Orígenes de San Nicolás. Casa de la Navidad

18.30 h | Actuación de Personajes Infantiles en la Plaza de la Navidad

Martes, 24 de diciembre

12.00 a 14.00 h | Hinchables para peques en la Plaza de la Navidad

12.00 h | Actuación de Personajes Infantiles en la Plaza de la Navidad

Miércoles, 25 de diciembre

12.00 a 14.00 h | Hinchables para peques en la Plaza de la Navidad

12.00 h | Actuación de Personajes Infantiles en la Plaza de la Navidad

18.30 h | Actuación de Personajes Infantiles en la Plaza de la Navidad

Jueves, 26 de diciembre

12.00 a 14.00 h | Hinchables para peques en la Plaza de la Navidad

12.00 h | Actuación de Personajes Infantiles en la Plaza de la Navidad

17.30 h | Talleres infantiles (limitado al aforo). Casa de la Navidad

18.30 h | Taller de Teatro para Niñ@s. Casa de la Navidad

18.30 h | Actuación de Personajes Infantiles en la Plaza de la Navidad

Viernes, 27 de diciembre

2ª. Semifinal TROFEU DE NADAL DE PILOTA VALENCIANA "MEMORIAL VICENT PÉREZ DEVESA"

12.00 a 14.00 h | Hinchables para peques en la Plaza de la Navidad

12.00 h | Actuación de Personajes Infantiles en la Plaza de la Navidad

17.30 h | Títeres: "La torre de la sabiduría". Casa de la Navidad

18.00 h | Taller de preparación para recibir a los Reyes Magos. Casa de la Navidad

18.30 h | Actuación de Personajes Infantiles en la Plaza de la Navidad

Sábado, 28 de diciembre

12.00 h | Animación: "La Guerra de los Magos". Casa de la Navidad

12.00 a 14.00 h | Hinchables para peques en la Plaza de la Navidad

12.00 h | Actuación de Personajes Infantiles en la Plaza de la Navidad

17.30 h | Cuentacuentos. Casa de la Navidad

18.30 h | Teatro: "CHEF NATURE". Concejalía de Cultura. Plaza de SS.MM. Reyes de España

Domingo, 29 de diciembre

Final TROFEU DE NADAL DE PILOTA VALENCIANA "MEMORIAL VICENT PÉREZ DEVESA"

11.30 h | Taller de Pintura Creativa y Expresión Corporal. Casa de la Navidad

12.00 a 14.00 h | Hinchables para peques en la Plaza de la Navidad

12.00 h | Actuación de Personajes Infantiles en la Plaza de la Navidad

17.30 h | Talleres infantiles (limitado al aforo). Casa de la Navidad

18.30 h | Actuación de Personajes Infantiles en la Plaza de la Navidad



SAN SILVESTRE

Lunes, 30 de diciembre

12.00 a 14.00 h | Hinchables para peques en la Plaza de la Navidad

12.00 h | Actuación de Personajes Infantiles en la Plaza de la Navidad

18.30 h | Actuación de Personajes Infantiles en la Plaza de la Navidad

Martes, 31 de diciembre

12.00 a 14.00 h | Hinchables para peques en la Plaza de la Navidad

12.30 h | Actuación de Personajes Infantiles en la Plaza de la Navidad



Fiesta Fin de Año organizada por Ociobal. En la Playa de Levante

Miércoles, 1 de enero

12.00 a 14.00 h | Hinchables para peques en la Plaza de la Navidad

12.00 h | Actuación de Personajes Infantiles en la Plaza de la Navidad

18.30 h | Actuación de Personajes Infantiles en la Plaza de la Navidad

Jueves, 2 de enero

12.00 a 14.00 h | Hinchables para peques en la Plaza de la Navidad

12.00 h | Actuación de Personajes Infantiles en la Plaza de la Navidad

18.00 h | Taller sobre los Reyes Magos. Casa de la Navidad

18.00 a 20.00 h | Visita del CARTERO REAL. Plaza de la Navidad.

Viernes, 3 de enero

12.00 a 14.00 h | Hinchables para peques en la Plaza de la Navidad

12.00 h | Actuación de Personajes Infantiles en la Plaza de la Navidad

18.00 h | Taller. Casa de la Navidad

18.00 a 20.00 h | Visita del CARTERO REAL. Plaza de la Navidad.

Sábado, 4 de enero

18.00 h | Animación: "Caperucita Feroz y el Lobo de la Lámpara". Casa de la Navidad

18.00 a 20.00 h | Visita del CARTERO REAL. Plaza de la Navidad.

Domingo, 5 de enero

18.00 h | GRAN CABALGATA DE REYES MAGOS

Salida desde el Parque de Elche.

Recorrido: Av. Almendros, C/ Marte, C/ Venus, C/ Ruzafa, C/ Herrerías, Pl. Dr. Fleming y Pl. de SS.MM. Reyes de España.

