El PSOE acusa al PP de "engañar a los funcionarios" con la RPT de Benidorm

El PSOE de Benidorm ha denunciado que el equipo de Gobierno del PP "ha engañado" a los funcionarios y trabajadores municipales con la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

Y es que, según ha explicado el portavoz socialista, Rubén Martínez, la Subdelegación del Gobierno en Alicante envió al Ayuntamiento, el pasado 14 de octubre, un requerimiento de información relativo a la aprobación con carácter definitivo del presupuesto municipal de 2019 y de la aprobación de la RPT para comprobar su adecuación al ordenamiento jurídico ya que conllevaría, en su caso, la modificación de las retribuciones de los empleados públicos.

Tras revisar los informes remitidos por la técnico de Relaciones Laborales y del interventor municipal, la Subdelegación del Gobierno ha constatado que el Ayuntamiento de Benidorm no ha aprobado ninguna RPT en 2019. En concreto, en dichos informes se dice que "no se ha iniciado ningún expediente de modificación de la RPT" y que el expediente de aprobación del presupuesto no aprueba ni convalida el anexo titulado 'Relación de Puestos de Trabajo' que "solo sirve como referencia".

En este sentido, Rubén Martínez ha señalado que "el alcalde de Benidorm y su equipo de Gobierno han engañado a los trabajadores municipales o bien han tratado de engañar a la Subdelegación". "En el pleno de presupuestos el gobierno confirmó que se aprobaba la RPT junto con las cuentas municipales y así se comunicó a los trabajadores. Luego se publica todo el presupuesto y la RPT en el Boletín Oficial de la Provincia, y ahora dicen que no está aprobada. Todo ha sido una gran mentira con fines electoralistas", ha apuntado.

Asimismo, Martínez ha exigido al alcalde que "deje de tomar el pelo y no tome por tontos" a los trabajadores municipales y "que diga la verdad". "El alcalde tiene que aclarar qué RPT está vigente a día de hoy y porqué reculan ahora frente a Subdelegación. Además también tiene que explicar si la RPT que llevaron al pleno de presupuestos superaba el 2,5 por ciento de incremento salarial y si los incrementos eran singularizados y justificados", ha indicado.

Por su parte, el concejal socialista, José Enrique Ripoll, ha criticado que el gobierno del PP oculta sistemáticamente información a la oposición como con este requerimiento de Subdelegación del Gobierno y ha reclamado "más trasparencia". "La gestión del PP está basada en la mentira y el oscurantismo, y con este requerimiento de Subdelegación ha quedado patente", ha afirmado. Por último, ha informado de que el grupo municipal socialista ha solicitado al gobierno local en comisiones informativas los informes completos que el Ayuntamiento envió a Subdelegación.



El PP contesta al PSOE

Sin embargo, la concejala de Recursos Humanos (RRHH), Ángela Zaragozí, ha recalcado que "este gobierno nunca ha engañado a los trabajadores municipales con la Relación de Puestos de Trabajo y la Valoración de Puestos de Trabajo (VPT), y "ha obrado siempre con el máximo respeto al ordenamiento jurídico", tal y como demuestra el hecho de que la Subdelegación del Gobierno haya procedido al cierre de las actuaciones seguidas en relación al presupuesto de 2019".

"Este gobierno no ha dicho que se hubiera aprobado una nueva RPT, sino que hay una RPT lista para aplicarse una vez que la VPT esté aprobada definitivamente, algo que todavía no ha ocurrido". En este sentido, tal y como recoge la Resolución de Subdelegación del Gobierno, en relación al documento de RPT que acompañaba a las cuentas municipales el área de Intervención ha dejado claro que "el expediente de aprobación del presupuesto no aprueba ni convalida dicha documentación que se une como anexo, que solo sirve como referencia de que los estados de gastos van a permitir asumir los gastos que pudieran originarse por la aprobación de la VPT".

A este respecto, la edil ha recordado que "como bien sabe el PSOE, porque así se les ha explicado tanto en Pleno, Comisiones Informativas o Junta de Portavoces, la VPT no está aprobada definitivamente. De hecho, en estos momentos se está en un nuevo y extraordinario proceso de alegaciones; reclamaciones que ya se están resolviendo", ha añadido.

Zaragozí ha recalcado que "el diálogo de este gobierno con los representantes de los trabajadores es constante, fluido y absolutamente transparente", y ha asegurado que "afirmaciones como las hechas hoy por el grupo socialista sólo persiguen confundir a la plantilla". "No sabemos si tratan de crear esa confusión de forma deliberada o porque realmente a estas alturas todavía no ha entendido la diferencia entre una RPT y una VPT", ha apuntado.

Asimismo, la responsable de RRHH ha recordado que "la aportación del PSOE a esta cuestión siempre ha sido la misma: intentar torpedear la VPT desde el minuto uno. "Primero –ha afirmado- lo hizo exigiendo la convocatoria de un referéndum que ratificara el acuerdo mayoritario que la Administración había alcanzado con los sindicatos en Mesa General de Negociación (cuatro de cinco centrales avalaron la VPT) posiblemente con el único objeto de demorar su aplicación". Y después, ha añadido, "aprovechando interesadamente los requerimientos hechos por la Subdelegación del Gobierno para generar titulares de prensa atacando a este gobierno, obviando, como han hecho hoy, que esa Administración ha resuelto siempre el archivo y cierre de las actuaciones al constatar que este Ayuntamiento ha obrado conforme a la Ley".