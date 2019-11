La Nucía dona 8.225 kilos de comida en la «Gran Recogida 2019»

8.225 kilos de comida no perecedera donaron los nucieros y nucieras el pasado fin de semana en la «VII Gran Recogida de Alimentos. Solidarios con todas las letras» de la Federación Española de Bancos de Alimentos. Durante tres días se recogieron alimentos no perecederos en los puntos habilitados en cinco supermercados nucieros. En 2019 se superaron los 8.000 kilos de comida, aumentando en más de 1.000 kilos las cifras del año anterior (6.950 kilos en 2018).

El objetivo de esta campaña nacional era recoger el máximo número de kilos de comida no perecedera, para después distribuirla gratuitamente estos alimentos básicos a las personas más desfavorecidas.

75 voluntarios sociales de la concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Nucía estuvieron altruísticamente en los puntos de recogida de los supermercados para informar a todos los clientes de esta campaña nacional, sobre qué productos eran los más necesarios y el destino de la ayuda solidaria.

Los principales productos no perecederos que se recogieron en esta Gran Recogida fueron: Aceite vegetal, azúcar, cacao soluble, cereales desayuno, galletas tipo María, leche entera y semidesnatada, legumbre, pasta, caldos en sobres o briks, puré de patatas en sobres, fruta en conserva (piña, melocotón€), pescado en conserva, latas de platos preparados (fabada, albóndigas..), tomate frito en conserva, tomate natural en conserva, leche continuación (maternizada), potitos de ave y verdura, potitos de fruta, pañales.