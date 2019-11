L'Alfàs asigna 833.000 euros para ejecutar el nuevo el acceso al Albir

El Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi ha consignado presupuestariamente la ejecución de un nuevo vial de acceso a l'Albir, que va a conectar la carretera N-332 con la CV-753 a la altura del parque vacacional Magic Robin Hood, donde también se ha proyectado la construcción de una rotonda. Esta consignación se acordó tras el pleno extraordinario celebrado esta mañana.

Una inversión de 833.000 euros que pretende descongestionar aproximadamente un 10% el tráfico circulatorio a la altura del cruce semafórico que enlaza el camí de la Mar y la avenida de l'Albir y facilita el tránsito entre el núcleo urbano y la zona de la playa.

El portavoz del equipo de gobierno socialista, Toni Such, explica que «la expropiación de los terrenos ha ralentizado algo más de lo previsto el procedimiento», un total de 9.407 m?2; pertenecientes a cinco parcelas diferentes y valorados en 130.400 euros, «lo que supuso a las arcas municipales un coste de 7.000 euros en concepto de indemnización».

Toni Such señala que la ejecución de ese nuevo vial de acceso a l'Abir «se va a financiar íntegramente con el Remanente de Tesorería».

Un proyecto de ejecución que avanza a buen ritmo, ya que tras la fase de exposición pública, en diciembre se iniciará el proceso de licitación y las obras comenzarán en el primer trimestre del año, calcula Such.

Se dispone de autorización por parte del Ministerio de Fomento y de la Diputación de Alicante para conectar el nuevo vial con la rotonda de la N-332 y con la CV-753, lo que reducirá considerablemente el tráfico circulatorio en las inmediaciones del cruce.