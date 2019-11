Consulta la programación de Benidorm Palace para estas Navidades y el próximo año

La sala de fiestas de referencia en Benidorm ha preparado un elaborado programa de espectáculos para vivir unas Navidades muy especiales, al ritmo de la mejor música y con los mejores shows sobre el escenario, todo ello combinado con una exquisita gastronomía.

Los amantes de las míticas canciones de ABBA tendrán el placer de volver a disfrutar del nostálgico grupo sueco de la década de los 70 con el tributo a ABBA que tendrá lugar el día de Navidad. Además podrás combinar tu entrada al show con la cena de gala por 69€, o si prefieres acudir sólo al espectáculo y tomarte la primera copa, puedes hacerlo por 35€.

Al igual que el 25 de diciembre, en el Boxing Day, una festividad que se suele celebrar el 26 de diciembre en las regiones británicas, Benidorm Palace hace que su público disfrute a lo grande con la orquesta New Bambu, que ameniza todo el año la sala con 6 componentes y Ami Tapper como cantante, y el tributo a ABBA, que rinde homenaje a las sensaciones suecas originales al capturar el gran sentido de diversión de Abba, recrear su increíble sonido único y combinarlo en una noche llena de diversión y magia en la que cantar y bailar.

Gran Concierto de Navidad

Benidorm Palace celebra el lunes 23 de diciembre a las 21:00 horas el Gran Concierto Extraordinario de Navidad y Año Nuevo a cargo de la Orquesta Sinfónica Europea. El precio de la entrada varía según la ubicación de la sala: 30€ en palco, 35€ la general y 40€ la entrada VIP.

Nochevieja y Noche de Reyes

Para celebrar la noche del 5 de enero Benidorm Palace ha elaborado un suculento menú que incluye una botella de vino para dos personas y el postre especial del chef. Para amenizar la velada, la orquesta New Bambu actuará en directo para todos los asistentes.

La noche de Fin de Año se viste de gala para celebrar uno de los momentos más mágicos en Benidorm Palace, donde actuará el show "Aqua" y dos orquestas, New Bambu y Los Happys, el grupo liderado por el showman y presentador de televisión Antonio Hidalgo y que versiona clásicos de La Guardia, Duncan Dhu, Hombres G, Raphael, Duo Dinamico, Alaska, Queen, Beatles, Rolling o Elton John, entre otros artistas.

Espectáculos en Benidorm Palace en 2020

Para el próximo año, la sala de fiestas benidormense tiene entre su programa unos shows que no dejará indiferente a nadie. Por un lado, el sábado 26 de enero la gira What's Love Got To Do With It? hace parada en Benidorm para rendir homenaje a Tina Turner, una de las artistas musicales más emblemáticas y queridas del siglo XX. Cabe destacar que la gira comenzó por el Reino Unido en febrero de este año con más de 50 fechas aseguradas.

En este espectáculo, el público vivirá una noche de rock and roll con altas dosis de energía al escuchar los grandes éxitos de Tina interpretados por el increíble talento vocal de Elesha Paul Moses (Whitney - Queen Of The Night, The Voice, X Factor) con el apoyo de una banda completa de 10 piezas en vivo.

La apertura de puertas será a las 19:00 horas y el comienzo del show a las 20:30 horas. Y las entradas se pueden conseguir ahora en las taquillas de Benidorm Palace por 30€, con opción a cena por un coste adicional de 8€.

Asimismo, el domingo 29 de marzo Benidorm Palace presenta La magia de Motown.Celebrando el sonido de una generación. Visto por más de un millón de personas, no sorprende que el espectáculo sea una de los mayores éxitos de la historia del teatro británico, incluso ha actuado para la Reina Isabel como invitado especial en el Royal Variety Performance.

Viaja en el tiempo con el sonido de una generación mientras la música atemporal de Marvin Gaye, Diana Ross, Stevie Wonder, The Temptations, The Supremes, The Four Tops, Martha Reeves, Jackson 5, Smokey Robinson y más son recreadas de manera sensacional por un talento excepcional.

El show solo se realizará en un mismo día con doble función, una a las 15:00 horas y otra a las 20:30 horas, cuyo precio ahora es de 30€, y si quieres comer mientras disfrutas del espectáculo puedes elegir la entrada combinada por un coste adicional de 8€.

Recuerda que puedes comprar todas las entradas y hacer tus reservas en el número de teléfono 965 85 16 60 o en la web.