Los retrasos del Imserso "lastran" la ocupación de noviembre en Benidorm

Los retrasos del Imserso siguen "haciendo agujeros" en la ocupación hotelera de Benidorm. Así lo ha descrito la patronal hotelera Hosbec al hacer pública la ocupación hotelera de la ciudad en la primera quincena de noviembre que ha descendido 5,1 puntos hasta el 83%. Este mes de retraso ha supuesto para el sector dejar de facturar 60.000 pernoctaciones con un coste aproximado de 2 millones de euros.

Según los datos recabados por BigDataHosbec, la ocupación hotelera en Benidorm ha sido del 83% durante la primera quincena de noviembre de 2019, lo que supone un descenso de 5,1 puntos en comparación con el mismo período del año anterior.

La asociación hotelera explicó que el mercado español "se resiente una vez", y su descenso es todavía más acusado que en la segunda quincena de noviembre más dejando en el camino más de 32.300 pernoctaciones que suponen un descenso del 14% en relación al año 2018. "Esta importante bajada está directamente relacionada con el retraso en la puesta en marcha del programa Imserso". En total, en este mes de retraso se han perdido 60.000 pernoctaciones en total sólo en la ciudad de Benidorm lo que "traducido a pérdidas en el 'miserable' presupuesto del Imserso, pueden ascender a casi 2 millones de euros".

Reino Unido continua su hegemonía con un 46,3% a pesar de descender ligeramente en número de pernoctaciones respecto al ejercicio anterior. A pesar de la "incertidumbre del Brexit se observa que el mercado británico sigue confiando y eligiendo Benidorm como destino turístico para disfrutar de sus vacaciones". En tercera posición se encuentra el turista belga con un 3,7% seguido del holandés con un 2,6%, cerrando el cupo de mercados más significativos en el destino. Con menor cuota se encuentra el mercado Irlandés con un 0,8%, el Francés con un 0,5% y el Portugués con un 0,3%.

Por categorías, por un lado, destacan los hoteles de 4 estrellas que alcanzan el dato más alto de ocupación con un 85,5% seguidos muy de cerca por los hoteles de 4 estrellas superior con un 85%. Por otro lado, los alojamientos de 3 estrellas registran un 81,3%, y han sido el segmento más directamente perjudicado por el descenso del mercado nacional, mientras los hoteles de 2 estrellas cierran la quincena con un 64,2% de ocupación.

La oferta hotelera abierta para la comercialización en Benidorm cuenta con un funcionamiento del 89% durante noviembre y supera las 36.800 plazas disponibles existentes en este periodo.

La previsión para la primera quincena de noviembre de 2019 se sitúa en un 75,6%, sin que "todavía se note de una forma clara la normalización del programa de vacaciones de Mayores".

La patronal hotelera de la Comunidad Valenciana Hosbec destaca que "no le han sorprendido nada estos datos" ya que "veníamos advirtiendo que si no se hacia una gestión eficaz y eficiente del programa, llegarían las malas consecuencias para el sector hotelero y aquí están", declara Antonio Mayor, presidente de la entidad. Además, Mayor ha remarcado "nos sentimos impotentes al ver que todos nuestros esfuerzos no han valido la pena por una mala gestión administrativa que está generando pérdidas importantes para los hoteles que trabajan en el programa. Además llueve sobre mojado: estos hoteles ya trabajan a pérdidas por la propia estructura programa y además sus pérdidas se incrementan mucho más por la falta de clientes."

En líneas generales, los hoteles que trabajan para el Imserso son los que "más están sufriendo la caída de la ocupación. Estos hoteles de media han registrado unos datos entre el 65-70%, estando entre 10 y 20 puntos por debajo de la media".

Desde Hosbec confían en que la situación se pueda normalizar en las próximas semanas aunque "los empresarios somos conscientes de las dificultades operativas que el nuevo operador de Costas puede estar encontrándose. Por ello éramos tan insistentes en nuestras posiciones de adelantar el procedimiento administrativo todo lo posible, sin que nadie del Gobierno haya estado a la altura de las circunstancias".