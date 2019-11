Más de 500 músicos marcan el ritmo en el inicio de las Fiestas de Benidorm

Música y fiesta, dos palabras mágicas y, más aún, la fórmula para emocionar y hacer vibrar a toda una ciudad, Benidorm, en sus Fiestas Mayores Patronales. Once agrupaciones musicales han participado esta mañana en la Entrada de Bandas con la que los peñistas de Benidorm y, por extensión toda la localidad, inicia los actos festeros de manera oficial.



Más de 500 músicos de bandas de la Marina Baixa y la Marina Alta recorrieron las principales calles de la localidad, desde la 12.15 horas, después de que el volteo de campanas de la Iglesia de Sant Jaume y Santa Ana y la apertura de templo anunciara el comienzo de las fiestas. Un imponente bombardeo, es decir, espectáculo pirotécnico, lo corroboró. Así, Benidorm se metía de lleno en las celebraciones en honor a sus patrones, la Mare de Déu del Sofratge y Sant Jaume.



El pasacalles de las bandas comenzó desde la puerta de la Iglesia y conlcuyó en la plaza de SS MM los Reyes de España, la plaza del Ayuntamiento. A ritmo de pasodoble, ambiente festivo y entre aplausos de las cientos de personas allí congregadas, las once agrupaciones musicales entraron una por una en la plaza, acompañadas de una amplia comitiva, formada por miembros de la Associació de Penyes, la Comisión de Fiestas, autoridades municipales y, por supuesto, las reinas de las Fiestas y sus cortes de honor.



Una vez en la plaza del Ayuntamiento, cumpliendo con la tradición, las once agrupaciones interpretaron al unísono el pasodoble "Fiesta en Benidorm", dirigidas por la batuta de su compositor, Rafael Doménech, en uno de los momentos más emotivos de la mañana y de todas las fiestas. Como punto y final se disparó un espectacular bombardeo pirotécnico. Hay que recordar que la pieza "Fiesta en Benidorm" es el himno oficial de las celebraciones desde el año pasado.



En el pasacalles han participado la Colla de Xirimiters de la Marina, abriendo el desfile; la Unión Musical La Primitiva, de Castell de Castells; la Societat Musical La Lira de Relleu; la Agrupación Musical La Alegre Sinfónica de La Nucía; el Ateneu Musical de La Vila Joiosa; la Agrupación Musical de Xaló; la Unión Musical de Polop de la Marina; el Centre Musical Puig Campana de Finestrat; la Societat Musical La Nova de Benidorm; la Societat Musical L'Illa de Benidorm, y la Unión Musical de Benidorm.

Así, música, pólvora y aplausos llenaron un acto tan emotivo como alegre que despertó la atención de, entre peñistas, turistas y vecinos de la ciudad.