Días plenos de color y diversión en Benidorm

Desde esta noche y hasta el próximo miércoles, Benidorm vive plenamente sus días grandes de Festa para conmemorar el hallazgo ocurrido hace 279 años en la playa de Poniente. Un amplio y variado programa de actos y actividades, organizados por la Comissió de Festes Majors Patronals y la Associció de Penyes Verge del Sofratge, ocupan cada minuto de estos cinco días en los que las calles de la ciudad turística se llenan de música, color, baile, gastronomía, pasacalles, fuegos y luces en una sucesión contínua de momentos que invitan tanto a la devoción como a la diversión. Convirtiéndose en el principal reclamo que atrae a multitud de visitantes tanto nacionales como extranjeros.



Fiesta que este año viene marcada por la celebración de la jornada electoral el domingo, lo que ha provocado que se hayan tenido que modificar algunas actividades de ese día, como el recorrido de la procesión de la Virgen del Sufragio, despertà, conciertos o pasacalles para no interferir en el acceso y actividad de los diferentes colegios electorales.



La Entrada de Penyas marca esta noche el inicio de las celebraciones que concluirán el próximo miércoles con un gran Desfile de Carrozas y un espectacular Castillo de Fuegos Artificiales que, como todos los años, sorprenderá a todos. Destacar también «Copletes» y «Estampeta». Así como la actuación de las bandas locales «Locos de atar», «Dirty bones», «Zarey (reggaeton) & Variance dance studio» y «Road volta» el sábado, del grupo «La Unión» el domingo por la noche, el Concierto Solidario de los 40 Benidorm Pop el lunes, y el Concierto de Tributos (Mecano, Queen y Bruno Mars) el martes.



Además, la programación propia de las numerosas penyas aseguran diversión y entretenimiento para todos.





Toni Pérez, Alcalde: «En estos días se concilia la presencia de miles de visitantes con la parte más íntima como pueblo»

Curtido en estas lides, el alcalde de Benidorm se prepara para vivir y disfrutar un año más de las Fiestas Patronales de su ciudad. Días en los que emoción y diversión se reparten cada uno de los momentos que llenan el amplio y variado programa de actos que dan forma a estas celebraciones.









Hoy empiezan les Festes Majors Patronals, ¿cómo espera que sean estos días?

Como un benidormense más y con mucha ilusión ante la que es nuestra principal celebración festera. En Benidorm, las Fiestas Mayores Patronales son muchísimo más que unas fiestas, honramos a nuestros Patronos, la Mare de Déu del Sofratge y Sant Jaume Apòstol, y yo tengo la suerte de vivirlas además con toda la responsabilidad y el orgullo que entraña ser alcalde de Benidorm.



Sin duda, van a ser unas celebraciones especiales al contener una cita electoral ¿Qué va a suponer esta coincidencia?

Nunca se ha dado, pero hemos trabajado mucho para que el día grande de La Festa y la jornada electoral transcurran perfectamente y vivamos ese día con absoluta normalidad. Benidorm es una ciudad que siempre está preparada y nuestra responsabilidad en este caso es garantizar que ese proceso electoral se desarrolle con la tranquilidad que acompaña a todos los comicios que se celebran, agradeciendo siempre el esfuerzo de las personas que atenderán los colegios y mesas electorales en un día tan señalado.



Declaradas el pasado año como Fiestas de Interés Turístico en la Comunidad Valenciana, ¿piensan en trabajar para alcanzar algún otro reconocimiento?

Por supuesto, si bien es cierto que estos reconocimientos conllevan la exigencia de un mínimo paso de tiempo para aspirar a otro. En este momento nuestro objetivo inmediato es que la escenificación de la «Trobada de la Mare de Déu del Sofratge» a cargo de la ACR «La Barqueta» obtenga el reconocimiento a nivel nacional y, evidentemente, estamos trabajando en ello.



Del variado programa de actos, ¿qué destacaría?

Bueno, parecerá obvio pero me me gustan todos y los vivo intensamente. Como benidormense y como alcalde sé que cualquier acto, religioso o lúdico, traslada el sentir de este pueblo que es a la vez una gran ciudad líder en turismo.



¿Algún consejo a los penyistas?

A ellos, a todo el pueblo de Benidorm y a cuantos nos visitan, más que consejos, un deseo: que disfruten mucho estos días. Y a cuantos son capaces de abrir las puertas de «su casa» estos días, que sigan dando lo mejor de si mismos para seguir haciendo una de las fiestas más hospitalarias, generosas y abiertas del mundo y en las que la convivencia y la diversión, coexisten con el respeto a nuestras tradiciones e historia más íntima, engrandeciéndolas siempre de la mano de la Comissió de Festes Majors Patronals y cuantas entidades hacen posible La Festa.



¿Cómo invitaría para que se visite Benidorm durante estos días?

Yo diría que si alguien quiere ver y conocer Benidorm en todo su esplendor, estos son los días más señalados. Benidorm se transforma con las Fiestas Mayores Patronales y concilia perfectamente la presencia de miles de turistas y visitantes con la parte más íntima como pueblo. En unos pocos días, los valores que nos hacen ser un destino turístico líder en el mundo se concentran y los mostramos en cada rincón. Sin duda, vale la pena vivirlas.



Jesús Carrobles, concejal de fiestas, plaza de toros y eventos: «Son unas fiestas abiertas a todos, nadie sale nunca descontento de Benidorm»

En su segundo mandato como concejal del Ayuntamiento de Benidorm, siempre vinculado a las actividades festeras y deportivas, desde su concejalía todo está preparado y listo para que las Fiestas de este año sean un éxito.

Las caras más conocidas de la Festa

Las Reinas de las Fiestas de Benidorm: la joven Marina Carrillo Sanz y la niña Paula Mayor Amillo.

Roberto Carretero, presidente de la Comissió de Festes Patronals, y Coly Pérez, presidente de l'Associació de Penyes Verge del Sofratge.

Seguro que unas fiestas magníficas llenas de colorido e ilusión con devoción a nuestros patronos, la Mare de Déu del Sofratge y Sant Jaume, y esperando una altísima participación tanto por parte de vecinos como de visitantes.Me gustaría destacar este año el concierto solidario de Los 40 Benidorm que unido al resto de actos que tradicionalmente se realizan constituyen el tronco principal de nuestra Fiestas Mayores. Respecto a la ubicación de las macletás en la Avenida de Jaime I, se va a seguir manteniendo ésta debido a la gran aceptación y éxito obtenido en las pasadas fiestas Mayores.El Ayuntamiento colabora directamente con la Comisión de Fiestas Mayores con la cantidad de 150.000 € y con la Associació de Penyes, con 35.000. A esto hay que sumarle los gastos de iluminación, SGAE y los servicios de Cruz Roja y Bomberos sumados a los servicios extraordinarios de los funcionarios de los diferentes departamentos que están de guardia durante estas fiestas.A nivel general se han retocado muy pocos actos. Por otro lado, hay que agradecer al Cuerpo Nacional de Policía su implicación más directa para encargarse de los colegios electorales liberando, así, a la Policía Local para que puedan prestar sus servicios en todos los actos de nuestras fiestas. En todo caso, a nivel personal, si que puede haber repercutido en las personas designadas para formas las mesas ese día y que no pueden disfrutarlo como el resto.Este año son pocas las modificaciones por las obras ya que, tanto las que ya se han ejecutado en tiempo y forma, como las que siguen activas, se han coordinado en el esfuerzo de que afecten lo menos posible al desarrollo normal de las fiestas. Básicamente, que no se volverá a disparar elementos pirotécnicos desde la Plaza del Castillo. Respecto al resto de actos no hay ningún problema.Agradecer al Departamento de Ingeniería de este Ayuntamiento y a las distintas empresas su buena disposición en esta coordinación.Magnífica. Solo puedo agradecer el esfuerzo por el intenso año de trabajo así como en la mutua comunicación, que ahora desemboca en estas próximas fiestas y en todos sus fantásticos actos. Quiero felicitar de antemano al presidente, Roberto Carretero y a todo su equipo, así como destacar la gran complicidad con nuestras Reinas, Marina y Paula, y sus Cortes de Honor.Exactamente igual. No puede ser de otra manera. La colaboración y el estrecho lazo de unión en el trabajo por nuestras fiestas es algo que ambas entidades van construyendo a lo largo de todo el ejercicio y al igual que con la Comisión de Fiestas, debo felicitar a su presidente, Coli Pérez y su junta directiva por el trabajo de todo el año.De la forma más sencilla y directa, visitándonos y siendo partícipes de la propia fiesta. Las Fiestas Mayores de Benidorm destacan por ser unas fiestas abiertas a todo el público en el que se pueden disfrutar tanto los actos más tradicionales y religiosos como de los desfiles, carrozas y los magníficos actos pirotécnicos. Nadie sale nunca descontento de Benidorm.Declaradas de Interés Turístico de la Comunidad Valenciana, les Festes Majors Patronals de Benidorm se diferencian por su carácter abierto e integrador con todos los que se interesan por ellas. Turistas y visitantes de la comarca y provincia se unen a los vecinos de la ciudad para vivir los más importantes momentos del amplio programa de actividades que se desarrollan en estos cinco días. Una extensa lista de popuestas que presentan la Comissió de Festes Majors Patronals y la Associació de Penyes Verge del Sofratge. Un año especial que cuenta con Marina Carrillo Sanz como Reina de las Fiestas y con Paula Mayor Amillo como Reina Infantil 2019.Tras un amplio trabajo desarrollado en multitud de actividades durante todo el año para conseguir aportaciones que aumenten la subvención de 150.000 euros del Ayuntamiento de Benidorm, los 115 mayorales que conforman la Comissió de Festes Majors Patronals de Benidorm, con su presidente Roberto Carretero Sánchez, han contado con un presupuesto que ronda los 300.000 euros. Acaparando «los fuegos articiales y la música, tanto de bandas como de grupos» las más importantes partidas de gastos.«Hemos intentado hacerlo lo mejor posible para que tengamos las mejores fiestas posibles, por lo que quisiera agradecer a mayorales y vecinos de Benidorm su trabajo y apoyo, así como la colaboración del Ayuntamiento y de las concejalías de Fiestas y Cultura». Destacable este año «el Concierto Solidario de los 40 Benidorm Pop, el lunes, en ayuda de los afectados por las inundaciones de la Vega Baja. Existe una fila cero, se puede colaborar enviando un SMS, así como aportar ropa, juguetes, material escolar... En el Desfile de Carrozas, que contará con unos 65 participantes, las reinas contarán con unas carroza decoradas de forma totalmente artesanal», apunta Roberto Carretero.Conformada por 22 miembros, con Coly Pérez al frente y Juanvi Giménez como vicepresidente, l'Associció de Penyes Verge del Sofratge (que celebra su XXXV aniversario) aglutina a unos 5.000 penyistas en 232 penyas asociadas, contando con un presupuesto para las fiestas de este año conformado por los 35.000 euros que aporta el Ayuntamiento más lo recaudado en los diferentes actos y actividades que han realizado durante todo el año.Responsables de la Entrada de Penyas y del Desfile del Humor, colaboran en el desarrollo de la Ofrenda de Flores, así como también en la campaña Penya Recicla con Ecovidrio, en el Concurso de Instagram con la Concejalía de Cultura y el Punto Violeta con la de Igualdad. «Espero que todo el mundo salga a la calle y que sean unas fiestas satisfactorias para todos, hemos trabajado mucho para ello, y me gustaría aprovechar para felicitar al pueblo de Benidorm y a los penyistas».