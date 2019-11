¿Sabías que Bruce Springsteen bailó "Los pajaritos" de María Jesús y su acordeón en Benidorm?

¿Quién no ha bailado en alguna ocasión la canción de "Los pajaritos" de María Jesús y su acordeón? Ni Bruce Springsteen puede decir que no. Y es que el cantante estadounidense eligió esta letra para iniciar su concierto en el estadio municipal de Foietes en Benidorm, en el verano de 2009, como un guiño a los espectadores de la ciudad.

Un miembro de la E-Street Band, la banda que acompaña a Springsteen en sus conciertos, tocó al acordeón de 'Los Pajaritos' de la cantante afincada en Benidorm. Acto seguido aparecía el intérprete de "Born in the U.S.A." realizando el típico baile para continuar con las canciones de su álbum "Working on a dream".