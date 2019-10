Cuando la MTV se mofó de Benidorm en un concurso

El programa se llama "Just Tattoo Of Us", se emite en la MTV británica, entre otros países, y consiste básicamente en tatuar a tu pareja, amigo o familiar algo para darle una lección o como venganza por alguna afrenta previa.



En el capítulo 10 de la segunda temporada, Louise tatuó a su pareja Alicia "I Love Benidorm" con el propósito de burlarse de ella y humillarla. El vídeo se puede ver en la web oficial del concurso (pincha sobre la imagen):





CATCH UP VID: Eek! Alicia is left in tears after srsly HATING her tacky AF tatt! ???? >>> https://t.co/19Wh3eQViJ #JustTattooOfUs pic.twitter.com/RAWa9MtaXJ — Just Tattoo Of Us (@justtattooofus) 5 de diciembre de 2017

La "víctima", tras descubrir en su piel el dibujo de, abunda en lo "asqueroso" que es el tatuaje y remata comentando que "aparte de la gonorrea no podría traerse nada peor de Benidorm".Louise fue, a su vez, tatuada a instancias de Alicia con la imagen de, en recuerdo de cuando ellas dos, estando borrachas, fueron incapaces de realizarla, según explicaron en el programa.