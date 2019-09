Decenas de voluntarios limpian el entorno natural del Guillermo Amor de Benidorm

Por quinto año consecutivo, Benidorm se ha sumado hoy a la campaña internacional 'Clean up the world', iniciativa internacional que pretende concienciar a la sociedad de la necesidad de un mundo más limpio, ecológico y sostenible.

Decenas de voluntarios de AERBECO, ASMIBE, Aspanion, Cruz Roja, la Asociación Doble Amor, Ulpia Traiana, Bomberos, Policía Local y la Asociación Socio-Cultural de la Policía Local., convocados por las concejalías de Participación Ciudadana, Medio Ambiente y Limpieza Viaria y el Consejo Vecinal se han congregado desde las 9.00 horas hoy en la pinada lateral situada junto a las pistas de atletismo de la Ciudad Deportiva 'Guillermo Amor'.

Repartidos en pequeños grupos, han recorrido toda la zona realizando labores de limpieza. Los responsables de estás áreas, Ana Pellicer, Mónica Gómez, y José Ramón González de Zárate, y también el alcalde, Toni Pérez, y otros compañeros de corporación, han acompañado a los participantes durante buena parte de la mañana.

Toni Pérez ha recordado que, con esta, ya son cinco las campañas de 'Clean up the World" realizadas en Benidorm. "Siempre es importante la concienciación –ha dicho- y también los días de celebración como en este caso, mundiales, para limpiar el mundo". Pérez también ha incidido en que esta actividad no solo se realiza en un día específico sino que son consecuencia "del trabajo de todo un año" en busca de "la máxima concienciación y también de la participación ciudadana".

La elección del escenario no es baladí. "Un espacio natural –ha precisado- que ya es municipal, conocido como el Moralet en el que conviven diariamente muchas personas" aunque no todas "respetan" igualmente el medio. "Por eso es muy importante la concienciación y por eso, a la campaña, cada año se suman más agentes".

El 'Clean up de World' de Benidorm no se centra únicamente en un día. Gracias a iniciativas como esta, los servicios municipales "localizan posibles focos de atención que son atendidos más adelante por las empresas concesionarias" como FCC, o Actua.

Parajes como El Moralet son, señala Toni Pérez, "zonas que queremos preservar, que queremos cuidar y que queremos dejar como legado, bien cuidado, a las generaciones futuras junto a los grandes proyectos municipales".

La iniciativa 'Clean up the World' surgió en 1993. En la actualidad, desde la organización no gubernamental que coordina a nivel mundial la jornada. Participan más de 35 millones de voluntarios en 130 países de todo el mundo.