Consulta la programación de los Moros y Cristianos de Altea 2019

Altea celebra este año el 40 aniversario de sus fiestas de Moros y Cristianos en honor a Sant Blai. Casi medio siglo de festejos que rememoran los acontecimientos de hace 775 años, cuando el rey Jaume I conquistó estas tierras. Unas fiestas que desde 1979 están unidas a las dedicadas al Santísimo Cristo del Sagrario desde que la comisión de entonces, formada por jóvenes mayorales de entre 20 y 30 años de edad, y que presidia José Navarro "Barranquí", decidieron darle un vuelco a las mismas para que participaran en ellas más gente, sobre todo los que tenían sus edades.

Durante cinco días intensos, entre hoy, viernes, y el próximo martes, el municipio estará inmerso en sus fiestas patronales dedicadas al Cristo del Sagrario, San Blas y la Virgen del Consuelo. Las calles de Altea se llenarán de música, color, pólvora y alegría. Y la algarabía de los "festers" en los momentos cumbre de las "entradetes" posteriores al pregón que inicia las fiestas esta noche, o el estruendo de los arcabuces durante los alardos de las embajadas del sábado y el lunes, se mezclarán con el recogimiento de la procesión del domingo por la noche, y la majestuosidad de las entradas mora y cristiana del sábado y el lunes por la tarde-noche.

La celebración del cuadragésimo aniversario de las fiestas de Moros y Cristianos ha estado preparándose con mimo por la Federació de Moros i Cristians Sant Blai. Su presidente, Vicent Lloret, señala que "ha llegado el momento de solicitar que nuestras fiestas sean declaradas como Fiestas de Interés Turístico y no solo ser Bien de Relevancia Local", pues en estos 40 años "hemos demostrado que somos merecedores de este 'título nobiliario' que otras poblaciones ya tienen, a pesar de que tienen menos cosas que nosotros".

Alardo 2018

El 40 aniversario de las fiestas se ha celebrado principalmente con música, destacando el estreno del pasodoble "40 aniversari", de José Antonio Ripoll García, en el concierto de música festera celebrado el pasado día 6 en el Palau Altea. La música está tan arraigada en las fiestas de Moros y Cristianos de Altea que es posible que sea uno de los pueblos que más piezas musicales tiene dedicadas a sus "filaes" o cargos festeros: 63 composiciones que se iniciaron con "Els Cebers", de Pablo Sánchez Torrella, en 1989, y acaban de momento con el pasodoble del cuadragésimo aniversario de las fiestas. Además, los festeros tienen como himno el pasodoble "Ida y Vuelta" compuesto por Francisco Pérez Devesa en 1979.



Sin problemas con la pólvora

El problema que ha habido con la pólvora en las fiestas de otros pueblos no lo tendrá Altea. La Federació Sant Blai ha estado trabajando para que los tiradores puedan tener pólvora suficiente y en condiciones durante los alardos, y el pasado martes se conseguían 172 kilos, más del doble del año pasado. Como anécdota, los tiradores han de avanzar tres pasos entre la carga de la pólvora y el disparo del arcabuz.

Por otro lado, durante las fiestas habrá una campaña de sensibilización y prevención de violencias sexistas para concienciar sobre unas fiestas libres de acoso. La concejala de Igualdad, Vicenta Pérez, anunció esta semana que en las fiestas "la noche será violeta", y que habrá un "punto violeta" en la barraca festera del 20 al 23 de septiembre y desde las 23:30 horas a las 06:30 horas.



Diez cargos festeros y dos reinas de fiestas

Las fiestas del Cristo del Sagrario tienen de nuevo a sus reinas mayor (no había desde 2017) e infantil (la última fue en 2016) en la joven Sofía Jiménez y la niña Ainhoa González de Zárate respectivamente. Y las fiestas de Moros y Cristianos de este año tienen a sus máximos representantes en las filaes Moros de Bernia y Creuants d'Altea, que ostentan los reinados moro y cristiano respectivamente. Las filaes Moros Malvins y Contrabandistes tienen las alferecías mora y cristiana, y las filaes Berebers y Cristians d'Altaia a las abanderadas mora y cristiana de la Federació de Moros i Cristians Sant Blai d'Altea respectivamente.

Arriba, principales cargos festeros y las reinas de las fiestas. Abajo, la junta directiva de la Federació de Moros i Cristians Sant Blai.

Diez cargos festeros que tienen a sus mayores exponentes en el rey moro Víctor Cerulus y el rey cristiano Toni Soler. Los festeros más pequeños están representados por Manuel Mañes y Nirvana Zaragozí, alféreces moro y cristiano respectivamente. Y el resto de cargos son Antonio Manchón y Selina Krijt, embajadores moro y cristiano; Ginés Hernández y Mati Gomis, abanderados moro y cristiano; y María Luisa Artiles y Gabriela González, abanderadas mora y cristiana respectivamente de la Federació de Moros i Cristians Sant Blai d'Altea.



"Las fiestas de Moros y Cristianos han sido parte importante para declarar a Altea como Capital Cultural Valenciana"

Jaume Llinares Cortés, alcalde de Altea

El próximo lunes se cumplirán los Cien Días de gobierno municipal. El alcalde de Altea, Jaume Llinares, afirma que "estamos continuando lo que empezamos en la pasada legislatura para acabar de realizar proyectos como la segunda fase de la rehabilitación del frente litoral, una continuidad del proyecto que engloba la rehabilitación del litoral urbano entre el río y el puerto. La finalización del nuevo PGOU, al que falta la aprobación medioambiental desde la Generalitat Valenciana. Y, además, se está ultimando la extensa programación de actos y actividades con motivo de la Capitalidad Cultural Valenciana que tenemos este año entre abril de 2019 y abril de 2020".

- Este año se celebran los 40 años de las fiestas de Moros y Cristianos, y usted es uno de los fundadores de las mismas dentro de la "filà" Els Cebers. ¿Cómo compagina ser alcalde y festero a la vez?

Con ilusión y ganas. Vivo las fiestas intensamente, aunque me gustaría estar más tiempo en mi "filà" pero también he de cumplir con las obligaciones que conlleva ser alcalde. Aunque ello no quita para que desfile en la Entrada Cristiana como hago cada año desde 1979, cuando tenía 22 años (risas).

- ¿Qué aporta el Ayuntamiento a las fiestas de Moros y Cristianos y qué repercusión tienen estas en Altea?

El Ayuntamiento ayuda en lo que puede, y ojalá fuese más. Este año hemos aumentado en 5.000 euros la subvención anual de 12.000 euros, con lo que aportamos 17.000 euros, además de las infraestructuras y personal necesario de limpieza o policía. Y las fiestas aportan a Altea el que se extienda la campaña estival hasta octubre con la buena repercusión económica que eso supone al venir más gente.

- Las fiestas de Moros y Cristianos fueron uno de los argumentos aportados en la candidatura de Altea como Capital Cultural Valenciana, título que concedió la Generalitat Valenciana para este año.

Así es. Son una parte importante de nuestra identidad como pueblo. Y por ello, y porque están muy consolidadas dentro del panorama festero nacional, hemos iniciado la solicitud para que sean declaradas como Fiesta de Interés Turístico. Sería muy importante para Altea y sus fiestas, igual que lo es el Castell de l'Olla en este aspecto.

- Y sobre la capitalidad cultural, ¿qué programación tenemos de aquí a abril?

Habrá grandes estrenos como la ópera "Pare Pere", con música de Francesc Esteve y letra de Lluis El Sifoner, que tendrá lugar el 19 de octubre. Se iniciará el Festival de Música Clásica en marzo. Y actuará de nuevo la orquesta del ADA. Además de otros conciertos, actuaciones teatrales y exposiciones de pintura y del Patrimonio de la Generalitat Valenciana.



34 personas forman la comisión de fiestas del Cristo

Desde el principio de su creación las fiestas de Moros y Cristianos han estado unidas a las del Cristo del Sagrario, que se remontan a los inicios del siglo XVIII aunque su primera comisión de fiestas se creó en 1902. Desde entonces siempre ha habido mayorales excepto en 2010, 2017 y 2018. Este año, la comisión de fiestas la presiden los hermanos Paqui y Joaquín Negro, que tienen son los clavarios. Les acompañan especialmente los clavarios de honor, el matrimonio formado por Vicente Such y Flora Ferrándiz. Y el resto de la comisión está formada por otros 30 mayorales entre hombres y mujeres.

A la derecha, la clavaria de las fiestas del Cristo del Sagrario, Paqui Negro. Detrás, el clavario Joaquín Negro y los clavarios de honor, Vicente Such y Flora Ferrándiz.

Durante todo un año la comisión ha trabajado para ofrecer actos y actividades para todas las edades. Paqui Negro señalaba esta semana que después de dos años sin comisión de fiestas, "muchas de las mujeres que formamos parte de la asociación parroquial 'Hilos de Colores' decidimos el domingo del Cristo del año pasado ser mayoralas porque El no podía estar sin comisión de fiestas. Después nos apoyaron nuestros maridos o familiares y posteriormente se unió más gente para ser parte de la comisión".



Programa de Moros y Cristianos de Altea

Entrada Mora 2018

- Viernes, 20 de septiembre

18:00 horas. Entrà de la Murta desde el aparcamiento Facultad BBAA a la Plaça Esports.

20:00 horas. Entrada de Bandas de Música desde la Plaça de la Creu hasta la Plaça de José María Planelles. A continuación, imposición de banderolas y Pregón de Fiestas en el balcón del Ayuntamiento a cargo de José Pérez Gorgoll "Picarraco", de la filà Cora d'Algar.

24:00 horas. Entraetes de las filaes entre la Plaça de la Creu y la Av. Jaume I.

- Sábado, 21 de septiembre.

08:30 horas. Diana Mora.

12:00 horas. Embajada Mora, Alardo y Rendición Cristiana en la Plaza de la Iglesia.

20:00 horas. Entrada Cristiana desde la C/ Filarmónica hasta la Plaça dels Esports.

24:00 horas. Actuación de la Gran Orquesta Platino en la Barraca Festera.

- Domingo, 22 de septiembre. Día del Cristo

12:00 horas. Misa Solemne en honor al Cristo del Sagrario en la Iglesia de Ntra. Sra. del Consuelo.

14:00 horas. Mascletada en el aparcamiento del Paseo Marítimo y actuación de la Muixeranga de la Marina Baixa en la Plaza del Ayuntamiento.

20:00 horas. Solemne procesión en honor al Cristo del Sagrario y San Blas por las calles del casco antiguo.

24:30 horas. Castillo de fuegos artificiales en la playa de L'Espigó.

- Lunes, 23 de septiembre.

08:30 horas. Diana Cristiana.

11:30 horas. Misa Solemne en honor a San Blas en la iglesia de Ntra. Sra. del Consuelo.

13:15 horas. Embajada cristiana y rendición mora en la Plaza de la Iglesia.

20:30 horas. Entrada Mora desde la C/ Filarmónica a la Plaça dels Esports.

00:00 horas. Disco Pirámide en la Barraca Festera.

- Martes, 24 de septiembre

12:00 horas. Misa de difuntos y Acción de Gracias en la iglesia de San Francisco. Finalizada la misa se impondrán las medallas a la nueva comisión del Cristo 2020

16:30 horas. "Tornada de les Banderes" con desfile de las filaes desde la calle Llavador hasta el Casal Fester

18:00 horas. "Toys", musical infantil en la barraca festera.

- Sábado, 28 de septiembre

22:00 horas. Festival de Música "Fesporrat" en el pabellón Municipal de Deportes con la actuación de La Pegatina, Roba Estesa, Cactus y Reacció.