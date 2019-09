El jefe de nóminas de Benidorm renunció hace dos meses y la concejala dice que no le consta

El jefe del Departamento de Nóminas del Ayuntamiento de Benidorm presentó su renuncia por escrito el pasado día 15 de julio, pero casi dos meses después la concejala de Organización y Gestión de Recursos Humanos, Ángela Zaragozí, asegura desconocer tal renuncia.

El escrito de renuncia del funcionario, al que ha tenido acceso Efe, está fechado el pasado 15 de julio. En el mismo indica que viene desempeñando las funciones del puesto de jefe del Departamento de Nóminas mediante un nombramiento por mejora de empleo.

Más adelante señala que debido a circunstancias "estrictamente personales" solicita "que se considere presentada su renuncia" al puesto y se inicie "el procedimiento establecido para su sustitución" de acuerdo a las bases de convocatoria correspondientes.

Igualmente el funcionario solicita su reincorporación al puesto de origen que ocupaba con anterioridad, de auxiliar administrativo "a la mayor brevedad posible".

Lo llamativo del caso es que el pasado día 9 de este mes, casi dos meses después del escrito, el grupo socialista preguntó en comisión informativa si el citado funcionario había presentado la renuncia a su puesto y la respuesta de la concejala de Recursos Humanos, según figura en el acta de la comisión, fue que "el jefe de nóminas no ha entregado ningún escrito ni me consta que lo vaya a hacer".

El escrito del funcionario tiene fecha de 16 de julio en el Registro de Entrada del Ayuntamiento.

Mientras el portavoz socialista Rubén Martínez ha acusado al gobierno local de "estar sumido en el descontrol a causa de su incompetencia", la concejala popular Ángela Zaragozí ha vuelto a remitirse a la respuesta ofrecida en comisión informativa.



Zaragozí ha precisado que se está realizando una investigación "para aclarar las causas por las que no me ha llegado el documento" y ha dicho que ya han tomado medidas "para que la situación no vuelva a repetirse".