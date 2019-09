La patrona de Altea, coronada por el obispo de la Diócesis Alicante-Orihuela

Este domingo pasará a la historia de Altea como uno de los más importantes para la comunidad católica del municipio al coronarse canónicamente a la Virgen del Consuelo, patrona y titular de la iglesia parroquial desde 1786, y alcaldesa honoraria de Altea desde 1969. Con motivo de la celebración del 50 aniversario de este nombramiento y de la imposición de una corona sufragada por la comisión de fiestas de la Virgen de 1969, el domingo se clausuró el año del Cincuentenario con la Coronación Canónica de la imagen de la Virgen a cabo del obispo de la Diócesis de Alicante-Orihuela, Jesús Murgui, en una misa donde también se estrenó oficialmente el himno de Virgen del Consuelo, con música de Jaume F. Ripoll, letra del párroco de Altea José Abellán, y cantado por el coro de la Sociedad Filarmónica Alteanense.

Con anterioridad a la misa, presidida por el obispo Murgui y concelebrada con el obispo emérito, Victorio Oliver, y otros quince sacerdotes, algunos de ellos hijos de Altea, se celebró una romería y una ofrenda de flores a la Virgen del Consuelo a cargo de más de quinientas personas ataviadas con trajes típicos regionales, de entre las que destacaban las reinas de fiestas y sus cortes de honor, los cargos festeros, representantes de las comisiones de fiestas de los barrios alteanos, y las autoridades del municipio. En la romería, que partió desde la plaza del Ayuntamiento a las 11 horas, se trasladó también la corona que posteriormente se le impondría a la talla de la Virgen.

En el templo parroquial se encontraban también los miembros que aún viven de la corporación municipal que el 18 de septiembre de 1969 aprobó en sesión plenaria proclamar a la Virgen del Consuelo como "Alcaldesa Honoraria de la Villa de Altea", y los mayorales de las fiestas de la Virgen que el 19 de octubre de ese año se le colocó a la imagen una corona sufragada por el pueblo, la misma que ahora ha sido restaurada y que el obispo de la Diócesis Alicante-Orihuela le impuso solemnemente después de la homilía. En esta, Murgui afirmó que venía a Altea "a compartir con vosotros oración y fiesta a la Virgen del Consuelo en un día como es su Coronación Canónica". El obispo indicó que la Virgen del Consuelo "es querida y venerada desde hace siglos por los hijos de Altea que materializaron su veneración con el patronazgo y la construcción de este templo de la que es titular y que quiere renovar con en el gesto de amor que es la coronación de su imagen".

Jesús Murgui dedicó parte de su homilía "a las personas que estos días han sufrido los embates de la gota fría. He puesto muchas sonrisas en el momento de las ofrendas de flores -dijo- pero 'la processó anava per dins', como decimos aquí, porque en Orihuela y los pueblos de la Vega Baja he visto el sufrimiento y desastre sufrido por las riadas donde las personas lo han perdido casi todo, sus cosechas, sus casas. Aunque también he visto el corazón abierto de los voluntarios, de los curas y capellanes, de las autoridades y fuerzas de seguridad que han estado ayudando sin descanso".



Un año de actividades con fines sociales

La característica de la Coronación Canónica del domingo con la imposición a la imagen de la corona física que luce desde 1969, ha sido la de una Corona Social. Durante un año la Comisión del Cincuentenario y la Parroquia de Altea han recibido donativos y organizado diferentes eventos con la finalidad de recaudar fondos para fines sociales entregados a diversas entidades y ONG Solidarias como la Asociación Española Contra el Cáncer de Altea, la Asociación Anémona de la Marina Baixa, Cáritas Parroquial de Altea, y Manos Unidas para proyectos en el Tercer Mundo.



Patrona de Altea desde 1786

La Virgen del Consuelo es patrona de Altea y titular de la parroquia desde 1786. En el libro "La iglesia de Nuestra Señora del Consuelo" escrito por Luis Fuster y Pedro Juan Orozco en 2003 se explica que en el "Libro de Bautizados" de la parroquia "se sitúa la advocación a la Virgen del Consuelo a partir del 15 de abril de 1786". El actual templo parroquial acabó de construirse en 1910. Se bendijo el 18 de septiembre de ese año y se colocó una nueva imagen de la Virgen del Consuelo, de tres metros de altura, en la hornacina superior del Altar Mayor tras bendecirla. La imagen fue destruida en la Guerra Civil, y en 1941 se colocó la talla actual.

Por otro lado, la Virgen del Consuelo tenía sus propios festejos que se celebraban en octubre, pero a principios de la década de los 80 del siglo pasado se unificaron con las fiestas de San Blas y del Cristo del Sagrario. Desde entonces no ha salido en procesión, excepto en las fiestas patronales de 2008 por decisión de la comisión de fiestas del Cristo que se hizo eco de la reivindicación de muchos alteanos en este sentido.