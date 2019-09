La Comunidad y Baleares se unen para asegurar los viajes del Imserso

Los máximos representantes de los gobiernos de la Comunidad Valenciana y Baleares pedirán a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, una solución inmediata para que se ponga en marcha el programa de vacaciones sociales del Imserso. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig y la presidenta del Govern Balear, Francina Armengol, presentará un frente común ante el gobierno central, para pedir certeza de cara al inicio de la comercialización del programa turístico para mayores, así como para su puesta en marcha. Ambos pedirán intensificar la negociaciones para garantizar que el día 15 de octubre, los hoteles de sus respectivas comunidades comenzarán a recibir a los turistas del Imserso. De igual manera se instará al ministerio de sanidad, para que se busquen las vías que eviten esta incertidumbre de cara a futuras campañas.

La reunión que se celebrará en el Ministerio de Sanidad a lo largo de la mañana de hoy, está motivada por el temor a un retraso en el inicio de las vacaciones para mayores del Imserso. Desde la Generalitat, se recuerda que estas dos comunidades autónomas aglutinan el 40% de las plazas que se ofertan con este programa social, lo que también se traduce en un importante número de puestos de trabajo directos e indirectos que dependen del mismo. Un programa que desde el gobierno autonómico califican como fundamental, para la desestacionalización del turismo.

Desde la Asociación de Hoteles de Benidorm y la Costa Blanca (Hosbec), su presidente Antonio Mayor, subraya que «toda implicación por parte de los políticos en algo que beneficia a 1 millón de beneficiarios y a cerca de 120.000 puestos de trabajo, es bien vista».

Mayor destaca que la incertidumbre con la campaña 2019-2020 de los viajes del Imserso se viene arrastrando desde abril y está claro que «no comenzaremos a vender los paquetes el 15 de septiembre, pero esperemos que estos esfuerzos sirvan de algo y que los turistas lleguen a mediados de octubre».

El presidente de los hoteleros hace hincapié en que de cualquier forma, la puesta en marcha bajo estos pliegos no es una buena noticia para el sector. Insiste en que la reivindicación de los hoteleros no es para ganar más dinero, si no para no tener pérdidas. Reitera que «los actuales pliegos son un auténtico bodrio, con un precio de 22,50 euros, hospedados en hoteles de 4 estrellas y con todo lo que les damos. Nosotros pedimos un precio de 25 euros para poder sobrevivir el invierno».