CCOO espera que el programa del Imserso empiece en la fecha prevista tras rechazarse el recurso de Mundosenior

CC.OO. ha celebrado este lunes la decisión del Tribunal Central de Recursos Contractuales de denegar el recurso presentado por Mundosenior contra el proceso de licitación convocado por el Imserso para contratar el Programa de Turismo Social, y ha confiado en que tras esta decisión, se pueda iniciar el programa en las fechas previstas y se retire el otro recuro planteado por la patronal hotelera.

El sindicato, que se han reunido este lunes con el director general del Imserso para abordar la situación actual de este programa, asegura que el pronunciamiento del tribunal viene a confirmar que la exclusión de la oferta del mayorista "se ajustaba a derecho" y, por lo tanto, ya no existen razones para que el Programa de Turismo Social no se inicie en las fechas previstas.

CC.OO. confía en que a partir de esta resolución no haya más recursos y llama a la responsabilidad a la patronal hotelera CEHAT, a quien pide que retire el recurso al pliego de condiciones que interpuso ante la Audiencia Nacional.

Según el sindicato, los empresarios no tienen en cuenta que el programa cuenta con una financiación pública de 1.200 millones de euros para los próximos dos ejercicios, sin la cual no existiría. "También pasan por alto que, desde sus inicios, el programa de Turismo Social se diseñó para que los hoteles se mantuvieran abiertos en invierno y que pudieran así cubrir los gastos en temporada baja, no para ganar dinero", subrayó.

A lo largo de estos años, CC.OO. ha defendido y apoyado el programa del Imserso, ya que, a su juicio, se ha demostrado que las aportaciones de dinero público han contribuido a mantener empleo y generar riqueza, por lo que considera que se trata de una "buena inversión" y que el programa forma parte de las políticas activas de empleo.

Por todo ello, el sindicato va a seguir defendiendo el programa en su doble vertiente, tanto en la mejora en la calidad de vida de las personas mayores como en su contribución a la creación y mantenimiento de empleo de calidad.