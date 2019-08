Ya puedes reservar tu cena de Navidad y Nochevieja en Benidorm Palace

La sala de fiestas de referencia en Benidorm ya tiene todo preparado para terminar el año a la altura que se merece. A cuatro meses vista, Benidorm Palace ha planificado un extenso y completo programa de Navidad lleno de color, música, arte y exquisita gastronomía.

El 25 de diciembre, Navidad, el público podrá disfrutar de una cena de gala y el show Aqua, la orquesta New Bambu y el tributo a ABBA a cargo de My My Abbam toda una gran explosión de sensaciones para arrancar las fiestas. Y todo ello por 69€, cuyo menú incluye una botella de vino para dos personas. Se puede solicitar también el menú de niños (30€), así como optar solo a la entrada que incluye espectáculo y la primera copa por 35€.



Boxing Day

El segundo día de Navidad, también llamado día de San Esteban, es conocido en Reino Unido como "Boxing Day", una festividad que se suele celebrar el 26 de diciembre en las regiones británicas y durante esta fecha se promueve la realización de donaciones y regalos a los pobres. De igual forma, en algunos países europeos como Alemania, Polonia, Países Bajos y en Escandinavia, el 26 de diciembre es celebrado como un segundo Día de Navidad.

En honor a esta celebración, y a la gran cantidad de público europeo que visita la capital del turismo en la Costa Blanca a lo largo del año, Benidorm Palace festeja el "Boxing Day" con el espectáculo "Aqua", el nuevo y emocionante show cuyo reparto internacional de 40 talentosos artistas te invita a un crucero de lujo para navegar por los océanos del mundo para una aventura acuática.

Además se contará, al igual que el día de Navidad, con la orquesta New Bambu, que ameniza todo el año la sala con 6 componentes y Ami Tapper como cantante, y el tributo a ABBA a cargo de My My Abba, que rinde homenaje a las sensaciones suecas originales al capturar el gran sentido de diversión de Abba, recrear su increíble sonido único y combinarlo en una noche llena de diversión y magia en la que cantar y bailar.



Nochevieja

La noche de Fin de Año se viste de gala para celebrar uno de los momentos más mágicos en Benidorm Palace, donde actuará el show "Aqua" y dos orquestas, New Bambu y Los Happys, el grupo liderado por el showman y presentador de televisión Antonio Hidalgo y que versiona clásicos de La Guardia, Duncan Dhu, Hombres G, Raphael, Duo Dinamico, Alaska, Queen, Beatles, Rolling o Elton John, entre otros artistas.

El menú de la cena de Nochevieja se compone de diversos entrantes y como plato principal solomillo de ternera con salsa española salteado de verduras y milhojas de patata a la trufa, postre, selección de vinos, cava y el divertido cotillón con las uvas. Toda una gran velada para dar la bienvenida al 2020 con opción de alojamiento.



Noche de Reyes

Durante la noche del 5 de enero se podrá volver a disfrutar de "Aqua" y del especial roscón de Reyes con chocolate en una fantástica velada para toda la familia. Una deliciosa cena más espectáculo por 65€ y el menú de niño por 30€.

Recuerda que ya puedes hacer la reserva de cualquiera de estas noches de cena y espectáculo de Navidad en Benidorm Palace.