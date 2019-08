Balastegui: "PP y PSOE dejan sin parking el Centro Cultural de Benidorm"

"PP y PSOE dejan sin parking de manera indefinida el Centro Cultural de Benidorm". Así lo ha denunciado el portavoz del Grupo municipal Ciudadanos, Juan Balastegui, quien ha criticado la "pinza" que una vez más han hecho los viejos partidos del Consistorio. "PP y PSOE se ponen de acuerdo en tirar abajo cosas importantes para la ciudad. Si hace un par de años lo hicieron ampliando a 40 años la prórroga del contrato del agua, ahora modifican nuestra moción, que activaba la construcción del citado aparcamiento en la primera fase del proyecto aprobado, aprobando simplemente iniciar negociaciones para que se ejecute en una futurible segunda fase del proyecto aún sin firmar, y cuando aún no se han iniciado siquiera las obras de la primera fase".

El portavoz de Ciudadanos ha recordado que "no hay aparcamiento en la zona del Centro Cultural, motivo por el que en la anterior legislatura reclamamos que se incluyera como fuera el parking en la primera fase de la obra que se va a realizar". Sin embargo, según ha apuntado, "no se incluyó en el convenio por una nefasta negociación que dejó el proyecto de 35 millones en 12, y por eso queríamos que el Ayuntamiento ampliara ese convenio o hiciera las gestiones oportunas para ponerlo en marcha por sus propios medios reclamando a la Generalitat el abono de su coste en un futuro, al igual que está haciendo con las obras de las antiguas casas de maestros del colegio Leonor Canalejas con el Plan Edificant".

La propuesta de Ciudadanos no ha contado con el apoyo de PP y PSOE, que han aprobado una enmienda conjunta tumbando el propósito de la moción. "Han aceptado pulpo como animal de compañía y con eso nos quedamos, a la cola del resto de municipios vecinos, con un centro cultural que no sabemos cuándo terminará la primera fase de unas obras que no incluyen parking y a expensas de una segunda fase que tengo muchas dudas de si se realizará algún día".