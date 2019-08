Las fiestas patronales de Altea 2019 ya tienen sus carteles anunciadores

Las fiestas de Moros y Cristianos y las patronales en honor al Cristo del Sagrario, que se celebrarán del 20 al 24 de septiembre ya tienen carteles anunciadores, obras realizadas respectivamente por la diseñadora Magda Junquera Ortuño y la pintora Serafina Buigues Rodríguez. La presentación de los mismos se desarrolló el pasado fin de semana en la Plaça del Aigua en un acto que, presentado por la festera Esther Borja, sirvió también para dar a conocer el libro-programa de las fiestas.

Ante cerca de 300 personas, la clavaria de las fiestas patronales del Cristo, Paqui Negro Llorens, agradeció "a las administraciones públicas y empresas de la localidad su colaboración para elaborar el libro-programa de fiestas y poder preparar unos festejos dignos como merece Altea". La clavaria, acompañada por el clavario de las fiestas, su hermano Joaquín, y los clavarios de honor Vicente Such Sellés y Flora Ferrándiz Sellés, presentó a la autora del cartel anunciador, Serafina Buigues afirmando que "ha sabido capaz de plasmar sobre el lienzo todo lo que representa el Cristo del Sagrario para los alteanos".

En el escenario, Buigues, de 22 años de edad y recién licenciada en Bellas Artes por la Universidad Miguel Hernández, recordó el momento en que la mayorala Mila González le trasladó la petición de la comisión de fiestas para que realizara el cartel de las fiestas patronales. "En ese momento", indicó, "comenzaron a recorrer por mi cuerpo mil sensaciones y pensamientos. Sensaciones de euforia, nerviosismo y mucha, mucha responsabilidad". La pintora dijo que desde pequeña "he estado siguiendo los carteles de nuestras fiestas, creados por grandes artistas. El listón estaba muy alto, pero no quería dejar pasar esta oportunidad haciendo lo mejor posible por crear esta obra donde, el único requisito de la comisión de fiestas, era imprescindible que aparecieran el Cristo y la cúpula de nuestra iglesia". Serafina Buigues aseveró que lo más complicado "ha sido como crear un cartel que transmita lo que sentía", y explicó que decidió utilizar la técnica del óleo "ya que es donde me siento más cómoda, tiene más posibilidades cromáticas y permite ir creando y modificando capa sobre capa". La autora agradeció a la comisión del Cristo 2019 "su confianza en mí para realizar el cartel" y a continuación descubrió el mismo junto a las reinas mayor e infantil de las fiestas, Sofía Jiménez y Ainhoa González de Zárate respectivamente.

El cartel de Moros y Cristianos

Acto seguido, el presidente de la Federació de Moros i Cristians Sant Blai, Vicent Lloret, presentó a la autora del cartel de las fiestas de Moros y Cristianos, Magda Junquera, como una "gran festera que comenzó a desfilar siendo bebé, fue reina infantil del Cristo y ha sido embajadora mora de nuestras fiestas". Lloret afirmó que en el cartel, "que veréis en un instante, se refleja la idea, los deseos y la fantasía de nuestras fiestas de moros y cristianos".

Magda Junquera mostró su orgullo de ser la autora del cartel "de nuestras fiestas que este año celebran su 40 aniversario". Explicó que para elaborarlo "he utilizado diversas técnicas digitales y, utilizado fotografías reales, he podido plasmar la idea que tenía clara desde el primer momento: el paso del tiempo en nuestra fiesta". Junquera definió su cartel como "un túnel que nos transporta a cumplir muchos años más de fiesta", y explicó que ha querido representar el paso del tiempo de los 40 años de fiestas de Moros y Cristianos en Altea con las figuras "de un adulto y un niño. Dos figuras. Las siluetas de un moro y un cristiano, representando los bandos que componen nuestras fiestas, enmarcados por la salida del 'Forat de Bèrnia' hacia Altea". Y en la sombra, rodeando al "forat", Magda homenajea a todas las filaes, actuales y desaparecidas, que ha habido en estos 40 años poniendo sus nombres en letras doradas. Tras sus palabras, la autora descubrió el cartel junto a los reyes moro y cristiano, Víctor Cerulus (Moros de Bernia) y Toni Soler (Creuats).

Presentación del libro-programa

Tras el descubrimiento de los carteles se dio a conocer el libro-programa de fiestas a cargo de los clavarios del Cristo y la concejala de Fiestas, Marta Lloret. En el libro, con más de 200 páginas salen las fotografías de los miembros de la comisión de fiestas del Cristo, las reinas y sus damas de honor, los cargos festeros, artículos escritos sobre diferentes efemérides de la historia de Altea, fotografías y referencias de todas las filaes y un apartado de publicidad comercial.

El alcalde cierra el acto

El acto los cerró el alcalde de Altea, Jaume Llinares. El primer edil dio la enhorabuena a las autoras de los carteles por sus obras "que difundirán las fiestas de Altea dentro y fuera de nuestro municipio como uno de los reclamos más destacados de los intensos y emocionantes días que pronto viviremos", y agradeció "el trabajo y esfuerzo de la Comisión del Cristo y de la Federación de Moros y Cristianos que permite a Altea disfrutar de sus fiestas patronales el próximo mes de septiembre". Llinares felicitó a las reinas, cortes de honor y cargos festeros "por el importante papel que tendréis representando a todos los alteanos en los actos que se desempeñarán los próximos días".