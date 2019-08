Benidorm supera los cinco millones de pernoctaciones en la primera mitad del año

Los hoteleros ya han dicho que no quieren una tasa turística en la Comunidad Valenciana. Pero además ahora lo han reiterado con los últimos datos turísticos en la mano. Y es que el sector crece a un ritmo superior a la media nacional, un 4,6% más de turistas en el primer semestre del año que en el mismo periodo del año anterior, pero los ingresos medios no siguen el mismo camino; y esa es una de las razones que esgrimen para reiterar su rechazo a un nuevo gravamen fiscal. Pero hay más. Los hoteleros alegan que los turistas que visitaron la Comunidad desde 2010 hasta 2018 han pagado 22.800 millones de euros en impuestos y que no deberían pagar más.

La patronal hotelera Hosbec desveló ayer los datos turísticos referentes al primer semestre el año 2019 y que se recogen dentro del Hosbec Monitor. El informe muestra que 4,36 millones de turistas visitaron la Comunidad Valenciana en este tiempo, lo que supone un incremento del 4,6% respecto al mismo periodo del año anterior. También subieron el número de pernoctaciones hoteleras hasta alcanzar las 13,3 millones, 2,4 puntos porcentuales más que en 2018 mientras que Benidorm se consolida como primer destino de la Comunidad Valenciana con cinco millones de pernoctaciones en seis meses.

Pero el sector apunta que, a pesar de «estas buenas cifras», los ingresos hoteleros por habitación se situaron diez euros por debajo de la media española, con 43 euros frente a 53; y está a la cola de las comunidades turísticamente relevantes: Andalucía tiene un RevPar de 47,61 euros, Baleares de 53,41 euros, Canarias de 76,64 euros, Cataluña de 63,21 euros. «Incluso Madrid y el País Vasco superan a la Comunidad Valenciana en ingresos hoteleros medios», según añadieron.

Con estos datos, Hosbec reafirma su postura sobre lo perjudicial que resultaría para la actividad hotelera valenciana la implantación de una tasa turística «con estos pobres ingresos medios», ya que lastraría la competitividad del turismo valenciano. Así las mismas fuentes añaden que «no existe ningún margen para nuevos inventos fiscales ni tasas turísticas ni impuestos al alojamiento».

En este sentido, desde Hosbec «nos reafirmamos en que 'no hay peor sordo que el que no quiere oír': cualquier invento fiscal que grave de forma injustificada la actividad hotelera va a lastrar la competitividad del turismo valenciano para el futuro y va a condicionar gravemente las estrategias comerciales que llevemos a cabo». Además, el sector turístico «ya contribuye con miles de millones de euros impuestos y lo ha hecho de forma constante y considerable en los últimos 10 años».

En el primer semestre del año, Benidorm se consolida como principal destino dentro de la Comunidad y ocupa el cuarto puesto en el ránking español de destinos turísticos con mayor número de pernoctaciones hoteleras con más de 5 millones en el primer semestre, solo superada por Barcelona, Madrid y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

La capital turística registró también la ocupación media más alta de la Comunidad con un 82,7% y la mayor estancia media con alrededor de cinco días. La Costa Blanca en su conjunto registró seis de cada diez pernoctaciones dentro de la Comunidad y se mantiene estable respecto a los resultados logrados en 2018.