PSOE, Compromís, y Gent per La Vila firman «El Pacto de la Barbera»

Los miembros de PSOE, Compromís y Gent per La Vila, ayer en la firma del pacto. david revenga

«In extremis» y con una dura negociación. Compromís finalmente entrará a formar parte del gobierno de La Vila Joiosa para los próximos cuatro años tras llegar a un acuerdo con PSOE y Gent per la Vila por el que el socialista Andreu Verdú será reelegido alcalde y con el que suman once concejales, la mayoría del pleno. Así, las tres formaciones decidieron darle el nombre de «el Pacto de la Barbera», siguiendo la estela del «del Botànic». Éste fue firmado ayer en el parque vilero que lleva el mismo nombre y donde los tres sellaron su acuerdo tras las negociaciones desde el 26-M cuando los resultados dejaron un escenario en el que Gent per La Vila era decisivo para decantar la balanza entre el bloque de izquierdas y el de derechas (PP y CS).

De hecho, Verdú se aseguraba casi la Alcaldía hace unos días tras llegar a un entendimiento con Pedro Alemany (Gent per La Vila) y cederle las delegaciones de Urbanismo, Aguas y Patrimonio además de la segunda Tenencia de Alcaldía. Pero aún quedaban las exigencias de Compromís para llegar a un acuerdo con el que ostentarán Comercio, Medio Ambiente (sin pesca), Participación Ciudadana y Transparencia, Comercio, Casco Antiguo, Agricultura y Normalización Lingüística así como la tercera Tenencia de Alcaldía. Así, el gobierno local estará formado por los ocho concejales del PSOE, los dos de Compromís y el edil de Gent per La Vila. Con este pacto, Verdú está previsto que sea reelegido hoy en un pleno que se celebrará a las 11.00 horas en el Llar del Pensionista.