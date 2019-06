Jaume Llinares es reelegido como alcalde de Altea

El líder de Compromís, Jaume Llinares, fue investido al mediodía de este sábado como alcalde de Altea, continuando así en el cargo por segunda legislatura consecutiva, gracias al apoyo de los cuatro concejales del PSOE que, unidos a los ocho ediles del partido de Llinares, gobernarán el Ayuntamiento de Altea con mayoría absoluta, después de que este viernes las dos formaciones políticas firmasen un pacto de gobierno, tal como publicó INFORMACIÓN ayer.

El pleno de investidura y toma de posesión de los 21 concejales que forman la Corporación Municipal se celebró en el salón de actos del Centro Social ante cerca de 300 personas que abarrotaban el local. La Mesa de Edad estuvo formada por Jaume Llinares Cortés como edil de mayor edad (62 años) y Marta Lloret Devesa (PSOE), la menor de los concejales con 22 años de edad. Tras jurar o prometer el cargo los concejales, Jaume Llinares y Jesús Ballester (PP) presentaron su candidatura a la elección como alcalde, mientras que Vicenta Pérez (PSOE), Amalia Campomanes (Ciudadanos) y Anna Alvado (Altea amb Trellat) rehusaron esta opción. Finalmente Jaume Llinares recibía el apoyo de los ocho ediles de Compromís y los cuatro del PSOE, Jesús Ballester era votado por los siete concejales del PP, y las concejalas Amalia Campomanes y Anna Alvado se abstenían en sendas votaciones.

Una vez elegido Llinares como alcalde, prometió su cargo y recibió la vara de mando de manos de Marta Lloret. Acto seguido, a diferencia de hace 4 años, el reelegido alcalde saludaba individualmente a todos los concejales del Ayuntamiento empezando por los de la oposición y acabando con los de su partido.

Con semblante feliz, y a la vez emocionado, Jaume Llinares tuvo palabras de agradecimiento hacia "las personas que confiaron en nuestro proyecto, y también a las que han dado la confianza a otros grupos políticos. Mi obligación a partir de hoy es ser el alcalde de todos los alteanos y alteanas, independientemente de la opción política que hayan elegido", aseveró. Para Llinares, este sábado de investidura fue "un día muy especial, porque si ya ha sido importante en mi vida el haber representado a mi pueblo durante estos cuatro años pasados, el que me regaléis la posibilidad de poder ser por segunda vez alcalde de Altea es emocionante y me hace sentir una mezcla de gratitud, satisfacción y aún más responsabilidad". Al alcalde alteano se le hizo un nudo en la garganta cuando dijo que "por mucho que me esfuerce día a día nunca seré capaz de devolveros lo que me habéis dado en estos años". Repuesto, agradeció "el trabajo de Altea amb Trellat, PP y CIPAL en la pasada legislatura porque estoy seguro de que nuestros objetivos coinciden y porque todos buscamos lo mejor para nuestro pueblo". Por esta razón, afirmó que "hoy empezamos una nueva etapa en la que tendremos la oportunidad de acabar importantes proyectos e iniciar otros nuevos. Queremos seguir siendo un Ayuntamiento comprometido con la igualdad, con la integración y la cohesión social".

Jaume Llinares remarcó que en esta legislatura primará el bienestar de los alteanos afirmando que "trabajaremos por tener unos servicios sociales cada día más completos. Queremos ser un gobierno que continúe mejorando la accesibilidad y que haga de Altea un pueblo en el que la cultura y la educación sigan siendo prioritarias". Por otro lado, se refirió al Ayuntamiento como "principal agente dinamizador de la economía y la sociedad alteana", por lo cual afirmó que "fortaleceremos el papel del Ayuntamiento buscando la sostenibilidad y respetando y protegiendo nuestros recursos naturales".

Habló de las promesas y los programas "que hemos de cumplir. Os aseguro que procuraré que no nos desviemos de los objetivos y que seguiremos trabajando con honestidad, transparencia y humildad", apostilló mientras recibía una fuerte ovación acompañada por aplausos que se alargaron más de cinco minutos.

Los 21 miembros de la nueva Corporación Municipal son los siguientes: Jaume Llinares Cortés, Diego Zaragozí Llorens, María Antonia Laviós Zaragoza, Rafael Ramón Mompó, Aurora Serrat Guarinos, José Francisco Orozco Orozco, Xelo González Ripoll y Pere Barber Ballester (Compromís). . Vicenta Pérez Barber, Miguel de la Hoz Sellés, Marta Lloret Devesa y José Luís León Gascón (PSOE). Jesús Ballester Huertas, Rocío Gómez Sánchez, Antonio Ferrer Pérez, María Luisa Merenciano Pérez, Silvia Pérez Ripoll, Andrés Ribes Ripoll y Juan Martínez Picó (PP). Amalia Campomanes Eguiguren (Ciudadanos). Y Anna Alvado Ausias (Altea amb Trellat).