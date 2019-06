Andreu Verdú es reelegido como alcalde de La Vila Joiosa

El PP y Cs se votan a sí mismos; el exalcalde popular Jaime Lloret arranca la legislatura con duras críticas a las tres formaciones del "Pacto de la Barbera"

El socialista Andreu Verdú ha sido reelegido como alcalde de La Vila Joiosa. El pleno de investidura se ha celebrado esta mañana en el Llar del Pensionista con la asistencia de centenares de personas que acudieron a la convocatoria para seguir en directo la elección del nuevo máximo representante del Ayuntamiento.

Verdú ha logrado la vara de mando del Consistorio con 11 de los 21 votos: los ocho del PSOE, dos de Compromís y uno de Gent per La Vila. Una mayoría lograda tras un tensa semana de reuniones y negociaciones que culminaba este viernes mismo, apenas 24 horas antes del pleno de investidura, con la firma del "Pacto de la Barbera" rubricado ayer por la tarde entre las tres formaciones en el parque que lleva el mismo nombre.

Así, tanto los alcaldables del PP como Ciudadanos (Cs), Jaime Lloret y Francisco Pérez Buigues, respectivamente, presentaron sendas candidaturas para ser primer edil y sus partidos les votaron a cada uno, teniendo el primero seis votos y el segundo cuatro.

El pleno arrancó a las 11.00 horas en el Llar de Pensionista, lugar elegido para esta sesión por ser de mayor tamaño que el salón de plenos del Ayuntamiento. Allí se desplazaron familiares, amigos y decenas de vecinos para seguir la investidura.

La mesa de edad fue lo primero en conformarse con Marinana Elisa Cervera Llorca del PP como presidenta de la mima y Jaime Santamaría, también del PP, como el concejal de menor edad.

Primero fue la promesa o el juramento de los 21 electos como concejales. La anécdota de la jornada llegó cuando Verdú tuvo su turno ya que eligió la página en la que juraba como alcalde en lugar de la edil, por lo que tuvo que rectificar su intervención.

Luego llegó el turno de la votación en la que no hubo sorpresas de última hora tras votar Compromís y Gent per La Vila a Andreu Verdú como alcalde. Así, fue Pedro Alemany, del partido independiente vilero, quien puso la nota diferente a la votación ya que se paró en medio del escenario para sacar el papel en el que se veía el nombre del socialista y enseñarlo a todo el público asistente y luego a los 21 concejales.

Tras recibir la vara de mando, el recién elegido alcalde apuntó que "pensar diferente, cuando el objetivo es el mismo, no nos hace enemigos, ni si quiera adversarios. Nos puede hacer contrarios en pensamiento, en planteamiento de cómo hacer las cosas, pero no necesariamente contrincantes en el día a día". Una clara frase en alusión a la situación de acuerdos que finalmente le han llevado a la Alcaldía de nuevo.

Así apuntó que "la palabra y el diálogo son las dos únicas herramientas que debemos utilizar. El pacto, el único mecanismo para llevar las cosas adelante".

Antes de él, había tomado la palabra cada representante del resto de los partidos. El primero fue Alemany que recordó sus pasos en la política local hasta el momento actual. Así añadió que "ha valido el sacrificio de estos últimos cuatro años" además de que recalcó que Verdú "has sido amigo, leal y me has defendido siempre contra los malintencionados ataques políticos y no lo olvidará jamás".

Por su parte, José Carlos Gil (Compromís) apeló que "arrancamos una nueva etapa con ilusión, ganas y compromiso". Desde Cs, Francisco Pérez Buigues destacó que "seguiremos trabajando con sentido común y con propuestas útiles para La Vila".

Antes del alcalde, habló el exprimer edil Jaime Lloret (PP) quien se mostró muy crítica con el pacto firmado entre las tres formaciones llamándolo "contranatura" y de "personas que están en las antípodas". Así se refirió a las "dificultades" de entendimiento entre los tres partidos e incluso a los "enfrentamientos internos" del PSOE.

Con todo, añadió que "si sus actuaciones son positivas y eficaces, no nos dolerán prendas apoyarlas" pero "si no, estaremos firmemente apostados contra ellas". Lloret añadió que "yo sí tiendo la mano a todos" y que "si nos rechazan, controlaremos cada paso que den".