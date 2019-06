Súbete al crucero de Benidorm Palace y disfruta del espectáculo AQUA

Este verano ponte el bañador de gala porque Benidorm Palace te ofrece uno de los espectáculos más impactantes: AQUA. Un reparto internacional de 40 talentosos artistas te invita a un crucero de lujo para navegar por los océanos del mundo para una aventura acuática.

El itinerario de Palace Cruises incluye una visita obvia a España, el Gran Canal de Venecia, el río Nilo con sus emblemáticas pirámides egipcias y un cruce del Atlántico hacia Central Park en la ciudad de Nueva York.

La orquesta residente de Benidorm Palace y la cantante Ami acompañan a los invitados durante sus viajes, donde nos encontramos con personajes y música que se han convertido en parte de nuestra cultura universal, temas como: "Purple Rain" de Prince, "Singing in the Rain" de Gene Kelly, "Umbrella" de Rihanna, "Thriller" de Michael Jackson, "It's Raining Men" de The Weather Girls, "Thunder" de Imagine Dragons, "Poeta en el Puerto" de Vicente Amigo, "Cancion de Amor" de Paco de Lucia, "Aqua" de la cantante cubana Lucrecia.



El público podrá disfrutar de diferentes atracciones internacionales, como la magia del capitán del barco, David Climent, BMX viaja con Jonathan Rossi, un paseo en góndola con el adagio clásico de Artur y Laetitia, juegos prohibidos con Viviane Rossi en su bañera veneciana, el arte de la seda aérea de Artur y Laetitia como un Nefertiti muy exótico y el camarógrafo oficial del crucero, Titto Lester, proporciona alivio cómico.

Cena y espectáculo



En Benidorm Palace puedes disfrutar de una magnífica cena mientras asistes como público a su espectáculo. Dispone de varios tipos de entradas, combinadas o no con la cena:

- Espectáculo y una consumición: 34€

- Menú Gran Palace por 54€, la cual incluye: Ensalada de pollo marinado con bacon, picatostes crujientes y salsa Gran Palace, crema de calabaza asada, solomillo de cerdo ibérico con salsa cinco pimientas, patata rota al ibérico y verduritas al dente. Postre especial del Chef.

- Menú Gran Palace Plus por 64€, que se compone de los mismos ingredientes que la opción anterior con la excepción del plato de carne (Solomillo de ternera con salsa de Oporto, patata rota al ibérico y verduritas al dente). Ambos menús incluyen una botella de vino para dos personas a elegir entre blanco Rueda, rosado de Navarra o tinto de Rioja y cava. También disponen de la opción de menú sin gluten, sin lactosa, menú de pescado y un menú especial para niños.

Horario del show AQUA

Apertura de puertas a partir de las 20:30.

Entrada de cena + show 20:30h.

Show + consumición 21:30h.

Inicio del show: 22:00h.

Finalización: 0:30h



AQUA se representa los martes, jueves, viernes y sábados.

Venta de entradas en taquilla

Horario para la taquilla:

Lunes de 10:00h. a 20:00h.

Martes, miércoles, jueves, viernes y sábado: de 10:00h. a 22:00h.





Teléfono: 96 585 16 60

E-Mail: info@benidormpalace.es