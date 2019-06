La despedida de soltera "fake" de Sophie Turner en Benidorm

No, la Reina del Norte no está ni en Poniente ni en Levante. Ha bastado un tuits desde la cuenta de una fan para que el bulo circule a la velocidad de la pólvora e, incluso, numerosos medios de comunicación se suban al carro.



La supuesta celebración en Benidorm de la despedida de soltera de la actriz Sophie Turner, Sansa Stark en la serie "Juego de Tronos", en compañía de unas amigas entre las que se encontraría su compañera de reparto Maisie Williams (Arya Stark) no está confirmada por ningún organismo oficial en Benidorm.



Tampoco hay evidencia en ninguna de las redes sociales de las protagonistas, que el pasado día 7 estuvieron juntas en Londres con motivo de la fiesta de lanzamiento de una revista.



Sophie Turner se casó el pasado 1 de mayo en Las Vegas con su novio Joe Jonas, de los Jonas Brothers.





La actriz junto a sus amigas, incluida Maisie Williams con el pelo rosa a la derecha, al bajar de un avión.

Imagen de la actriz con sus amigas en el que se dice que es un hotel de Benidorm

La Montaña sí fue a Benidorm

Los medios que han dado pábulo a ladan incluso detalles de la supuesta celebración en la capital de la Costa Blanca, todo ello en base a unas fotografías en las que no se reconoce por ningún lado Benidorm.Que si la fiesta comenzó en el avión privado entre patatas fritas, hamburguesas y champán, que si se alojaron en un hotel rodeado de tiendas y restaurantes, con vistas a la playa de Levante, muy cerca de Aqualandia...La también protagonista de la recién estrenada película "Fénix Oscura", habría viajado, según lo publicado, el domingo en avión privado, desde donde se habrían trasladado hastacon piscina al aire libre a ras de suelo y otra cubierta, además de otras instalaciones que les permitirían disfrutar de su estancia conLade Benidorm ha señalado a este medio que ni ella ni nadie del sector tiene constancia alguna de la presencia de las estrellas en la localidad. Tampoco ningún hotel ha sacado pecho de contar con tan ilustres huéspedes, ni hay foto alguna que evidencie su estancia.Según los medios que han publicado estos detalles, entre las amigas de Sophie Turner estaría la también intérprete, que interpreta a Rosa en la serie "".Precisamente una de las imágenes en Instagram de esta joven deja claro que su ubicación no es precisamente Benidorm, salvo que haya salido de forma instantánea unaigualita a la que existe en, donde está tomada la fotografía:Una posible explicación a esta falsa información podría ser, sin ir más lejos, la, haciendo creer que están en un sitio para huir de los paparazzi.Una cuenta de Twitter defan de Maisie Williams, la hermana de ficción de la protagonista de la "noticia", fue la que prendió la mecha de esta falsa despedida de soltera en Benidorm:Quien sí estuvo, y se dejó ver (otra cosa era difícil) en Benidorm, fue el actor Hafþór Júlíus Björnsson, que interpretó aen "Juego de Tronos". El fornido artista pasó en 2017 unos días en la capital turística