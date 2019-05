Un pleno de despedidas en Benidorm

El pleno de mayo del Ayuntamiento de Benidorm ha sido el de algunas despedidas. La sesión celebrada esta mañana de viernes se ha celebrado casi una semana después de conocer quiénes formarán la nueva corporación tras las elecciones municipales del 26-M. Así que algunos de los concejales que no repiten han aprovechado el final de la misma para tomar el micrófono y despedirse del salón que han ocupado los últimos años.

Es el caso del exalcalde socialista, Agustín Navarro, o la portavoz liberal Gema Amor. Ambos han sido los que, en el apartado de ruegos y preguntas, han querido aprovechar para decir unas últimas palabras de despedida ya que ninguno de ellos estará los próximos cuatro años en el Ayuntamiento de Benidorm. En el primer caso porque el edil del PSOE será concejal en Bolulla tras ser 6 años primer edil benidormense y 10 en la oposición. En el segundo porque Amor decidió dejar de momento la política por su problema con las cuerdas vocales y su partido no se presentó a las elecciones municipales del pasado domingo.

La portavoz liberal fue la más dura en sus palabras de despedida, sobre todo, con el PP local, partido del que fue miembro hasta 2011 cuando decidió concurrir a los comicios con otra formación, el CDL, que luego pasó a ser Liberales. Así, Amor felicitó a los populares por su resultado del domingo (en los que lograron una mayoría absoluta de 13 concejales) y a los partidos que formarán la corporación los próximos años, el PSOE y Cs. Así también lamentó que Compromís y Josep Bigorra, portavoz de esta formación, no repitan en el salón de plenos.

Sus palabras más contundentes fueron para el alcalde en funciones, Toni Pérez (PP), y el portavoz popular José Ramón González de Zárate, a quienes dijo que "les deseo que actúen con determinación y firmeza" y abandonen "la arrogancia" de esta legislatura. Además recordó algunos momentos "duros" vividos y quiso tener un recuerdo para los ediles que le han acompañado en los últimos años en su partido.

Por su parte, Navarro recalcó que "ha sido un honor" pertenecer al Ayuntamiento estos años y que, se han vivido momentos "tensos"; para añadir que "si he podido ofender a alguien estos años es el momento de pedir disculpas".

En total, 12 concejales de varios partidos no seguirán los próximos cuatro años como ediles al no presentarse de nuevo en las listas de sus partidos o porque sus formación no han logrado representación tras los comicios del domingo.

La sesión sirvió además para aprobar varios puntos sobre las expropiaciones del Polígono Industrial y para dar cuenta de otros asuntos como el resultado de la votación de la VPT por parte de los funcionarios. El pleno de este viernes será el último ordinario de la legislatura aunque aún se celebrará otro extraordinario antes del 15 de junio para acabar de aprobar las actas oficiales.