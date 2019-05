Mónica Oltra plantea la opción de transferir las actividades del Imserso a las autonomías

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha planteado la posibilidad de transferir a las comunidades autónomas las actividades que desarrolla el Imserso, junto con los recursos materiales y económicos correspondientes, por ser éstas las que mejor conocen su territorio.

Oltra se ha pronunciado así, tras pleno del Consell, al ser preguntada por la suspensión de la licitación del programa de turismo social 2019, por parte del Tribunal Administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda, y si sería partidaria de crear un Imserso valenciano.

"No sé si es muy eficaz tener dos instituciones que hacen lo mismo. Igual lo que nos deberíamos plantear es que las actividades del Imserso, siendo las comunidades autónomas las que tienen la competencia en lo social, se transfirieran a los territorios, con los correspondientes medios y recursos económicos", ha indicado.

A partir de ahí, ha dicho, a través de las diferentes plataformas que hay de coordinación entre las comunidades se podrían establecer convenios para que la gente pueda salir de su autonomía.

A su juicio, esa "podría ser una solución" porque "cada uno conoce su territorio muy bien, los precios que se manejan, las necesidades, los lugares más emblemáticos y aquellos más desconocidos.

"Creo que la solución no pasaría por duplicar un Imserso, porque creo que dos gobiernos haciendo lo mismo no tiene mucho sentido en cuestión de eficacia y eficiencia, pero sí puede plantearse que estas actividades se promuevan desde el ámbito autonómico", ha insistido.

Oltra ha defendido que los programas del Imserso son "muy importantes para el sector turístico valenciano en todo lo que atañe a la desestacionalización y aprovechar mejor las infraestructuras turísticas".

Sin embargo, para ella, la parte más importante de estos programas es que son "una manera de que personas que de otra manera no podrían hacer turismo, viajar o tener es tiempo libre, puedan tenerlo y fomentar un envejecimiento activo".