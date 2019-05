El PP de La Nucía critica que el Consell deniegue otra vez el Ciclo Superior de Deporte

El gobierno del PP de La Nucía ha criticado que, por quinto año consecutivo, la Generalitat Valenciana ha denegado la petición del Instituto nuciero para la impartición del Ciclo Formativo de Grado Superior de "Acondicionamiento Físico" (anteriormente denominados TCAF y TAFAD) en el municipio. El pasado jueves la Consellería Educación hizo público los 42 nuevos ciclos formativos de FP para el próximo curso escolar 2019-2020, donde no aparece ninguno para La Nucía.

Así, el alcalde Bernabé Cano explicó que un año más el Instituto de La Nucía hizo "los deberes" y presentó en noviembre de 2018, en tiempo y forma, la solicitud a la Consellería de Educación para pedir la implantación de los Ciclos Formativos de FP de Deportes (Grado Superior de Acondicionamiento Físico), Química (grado Medio de Operaciones de Laboratorio) y Grado Superior de Animación 3 D, juegos y entorno interactivos.

En su informe, el director del Instituto detallaba que no hay ningún centro público en la Marina Baixa que oferten la formación en la familia profesional de Actividades Físicas y Deportivas, ni en las otras dos. El Instituto aportó toda la información necesaria junto al informe del Ayuntamiento en el que garantizaba la cesión gratuita de las instalaciones deportivas nucieras para las prácticas de los futuros estudiantes de FP del Deporte en La Nucía. Pero un año más "fue denegada y van cinco años, demandando el grado medio y superior de la FP de "Acondicionamiento Físico".

Actualmente el Instituto de La Nucía tiene un Programa Formativo Básico de Cualificaciones (PFCB) en "Actividades Físicas y Deportivas" y 2 ciclos de Formación Profesional Básica de instalaciones electrotécnicas nivel 1 y 2.

El alcalde apuntó que las instalaciones el Instituto deLa Nucía reúnen todas las condiciones y los materiales para acoger estos Grados Formativos, vinculados al acondicionamiento físico. Además a escaso 500 metros se encuentra la Ciutat Esportiva Camilo Cano, un complejo de Deportes de 300.000 metros cuadrados primer nivel, ideal para que los alumnos de FP de Grado Superior de Deportes realicen sus prácticas. De hecho alumnos de Ciclos Formativos de FP de Grado Superior de otras comarcas (Marina Alta y l'Alicantí) se desplazan hasta allí para realizar sus prácticas del Grado Superior de FP de Deportes.

Además, explicó el primer edil, la Inspectora de Educación en varios consejos escolares municipales ha reconocido que por población escolar, instalaciones deportivas, demanda en la población y la comarca.

Los alumnos de La Nucía y la comarca de la Marina Baixa que quieran cursar los ciclos formativos de FP de Grado Medio y Superior, vinculados al deporte, deben desplazarse a Dénia y Alicante. No hay oferta pública en estas especialidades, a pesar de ser especialidades muy demandadas en la comarca.

"No entendemos como este año la Generalitat Valenciana ha concedido 42 nuevos ciclos formativos de FP y ninguno haya ido al Instituto de La Nucía. Actualmente en la comarca de la Marina Baixa no hay oferta pública de Ciclos de FP vinculados al deporte y que mejor lugar que La Nucía, donde estudiantes de Denia y Alicante vienen a realizar sus prácticas. Una vez más el veto de la Consellería de Educación perjudica a la comunidad educativa de La Nucía, con cerca de 3.000 alumnos, y no concede estos Grados de FP, totalmente necesarios, para nuestra población y la comarca de la Marina Baixa" comentó Bernabé Cano.