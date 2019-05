Los hoteleros advierten del cierre de "muchos" establecimientos en invierno por el pliego del Imserso

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha advertido que "muchos hoteles" cerrarán en invierno si el Tribunal Central de Recursos Contractuales rechaza el recurso presentado por la patronal hotelera a los pliegos del programa de Turismo Social del Imserso por las "incongruencias".

En una rueda de prensa, para explicar los motivos de su impugnación a los pliegos de la licitación, el presidente de los hoteleros, Juan Molas, ha incidido en las "serias incongruencias" que "lesionan gravemente" los intereses de los hoteles dentro de los pliegos para las dos próximas temporadas 2019-2020 y 2020-2021.

"Nos vemos atados de pies y manos durante cuatro años a un escenario que podría repetir el actual sin reconocer las expectativas de mejora del sector, según ha señalado la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes, en representación de la Asociación Empresarial Hotelera de Benidorm y la Costa Blanca.

Molas ha querido "dejar claro" que no están en contra del programa, sino de los pliegos, y quieren que se "mantenga, modernice siga en el futuro", reclamando un incremento en la dotación de pagos, ya que "el Estado no pone ni cinco céntimos por cliente" y todo el dinero invertido vuelve a las arcas del Estado a través de las "prestaciones por desempleo que se ahorran" al mantener el empleo en hotelería durante el invierno. Por ello, prefieren la prorroga de los anteriores porque "se puede soportar un año a pan y agua pero no cuatro".



El "mayor touroperador" en temporada baja genera 12.000 empleos

El presidente de los hoteleros ha recordado que el programa de viajes del Imserso se benefician más de 900.000 personas y que da empleo a más de 12.000 personas durante la temporada de invierno en 350 hoteles entre los meses de octubre y abril, constituyendo el mayor touroperador en temporada baja.

Y es que las expectativas depositadas en los nuevos pliegos por el sector hotelero, que venían reclamando desde hace mucho tiempo, han quedado en saco roto, dado que las negociaciones que el sector ha estado manteniendo durante 2017 y 2018 con la dirección general del Imserso, con la entrega de una serie de sugerencias para mejorar el programa, no han sido atendidas.

No obstante, Molas ha matizado que el sector hotelero considera "magnífico" el programa del Imserso, en primer lugar porque ayuda a mantener el empleo en hotelería durante la temporada de invierno y, en segundo, porque aporta a los jubilados una "vejez activa" y mejores condiciones de vida.



Olvida las negociaciones anteriores

Molas ha hecho referencia a que con el cambio de Gobierno en junio de 2018 y el nombramiento de la nueva directora la "fluidez, amabilidad y cortesía" con la que se les estuvo atendiendo "desapareció" y, tras la dimisión de esta, el actual director "se encontró los pliegos redactados".

Ante la negativa de atender las peticiones, "el sector hotelero no ha aguantado más", ha dictaminado Molas, y ante "unos pliegos lesivos y contrarios" a los intereses de los hoteleros que han decidido por unanimidad presentar un recurso en el que piden la anulación de los pliegos y la "suspensión inmediata del proceso de licitación" en defensa "tanto de las empresas como de los trabajadores".

No obstante, el presidente de la patronal de hoteleros ha indicado que la ministra en funciones de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, les ha garantizado una reunión en un corto plazo --de unos diez días-- a alto nivel para atender a sus peticiones. Aunque el programa es competencia del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Molas ha señalado que ha recurrido a Maroto porque es quien tiene competencias sobre ellos y tiene buenas expectativas con respecto a su gestión.

Molas ha aprovechado para recordar que el sector turístico español "es cada vez más competitivo durante los meses de invierno" fuera del programa y ello puede favorecer la marcha de los hoteles de esta oferta.



Precios por debajo del mercado y prioridad a los 4 estrellas

Los hoteleros consideran "absolutamente ridículos" los precios contemplados en los pliegos teniendo en cuenta "la industria de la que se trata", estando por debajo de los precios de mercado, lo que lleva a incurrir en pérdidas a los empresarios, algo "ilegal" según la Ley de Contratos de Servicios Públicos, ha indicado Montes.

Así, mientras que el ingreso medio por habitación disponible (RevPar) se encontraba en 2018 en una media de 59,4 euros, según datos de INE, los datos establecen un ingreso neto por habitación --para dos personas-- de unos 42 euros, a los que se añaden las comidas y el resto de servicios que ofrecen los hoteles dentro del programa.

En ese sentido, indican que "no se ha hecho un estudio de costes de ninguno de los servicios que forman parte del contrato", como son los servicios de animación, la conexión Wifi, la asistencia médica y la nevera para medicamentos.

Ponen como ejemplo que en un hotel de 4 estrellas de 200 habitaciones, con el 100% de ocupación con cargo a este programa, el salario bruto medio mensual que podría pagarse a cualquiera de los trabajadores del hotel no sería superior a los 996 euros para cualquier categoría (incluyendo director y jefes de departamento), según las condiciones del pliego, si se tienen en cuenta los convenios colectivos de hostelería que establecen un empleado por cada 7,5 clientes. Por contra, estos salarios tienen una horquilla entre 1.064 euros para los auxiliares y 1.447 euros para los jefes de departamento.

Los hoteleros también argumentan como rechazo la valoración excesiva que se hace de la oferta hotelera de 4 estrellas sobre otras menores "sin ningún tipo de justificación o base", de forma que se expulsa de este programa a otros establecimientos hoteleros que pudieran estar interesados en participar.

Esta valoración puede llegar al 22% de la puntuación lo que puede dejar fuera de la licitación a establecimientos que, habiendo participado en los pasados 30 años y cumpliendo todos los requisitos de calidad y servicio, sólo sean hoteles de 3 estrellas.