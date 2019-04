¿Un referéndum en el Ayuntamiento de Benidorm?

El pleno en el que se debatirán los presupuestos transcurre en un ambiente tenso el día después de las elecciones generales y con un receso de más de tres horas

Los funcionarios del Ayuntamiento de Benidorm podrían enfrentarse esta semana a un referéndum en el que tendrán que decir "sí" o "no" a la nueva Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) municipal. Es decir, que tendrán que mostrar si están conformes a lo que recoge el documento con su voto en las urnas si prospera la propuesta que se ha llevado esta mañana al pleno ordinario y que ha sido enmendada por el PSOE.

En concreto, el pleno municipal contenía en su orden del día una propuesta del concejal de Personas, Jesús Carrobles, para la parobación de esta VPT y su correlación de puntos por factor, según la negociación y el acuerdo de la Mesa General de Negociación tomado el pasado 12 de abril.

Sin embargo, antes de que se comenzara el debate del punto, el portavoz del PSOE, Rubén Martínez, ha presentado una enmienda en la que se incluían varias cuestiones. Una de ellas era acabar con el punto cuatro de la propuesta por completo y otra era la petición de que se realice una votación sobre esa VPT entre todos los funcionarios municipales que aparecen en ella para saber si están de acuerdo o no. Así, la aprobación de la misma quedaría supeditada a ese resultado final.

La intención, según explicó el socialista, es "intentar tener una mayoría clara de posicionamiento de todos los funcionarios". Cabe recordar que esta VPT llega a pleno después de 23 años de la última realizada en el Ayuntamiento. Así, la Mesa General de Negociación, de la que forman parte las centrales sindicales y la Administración, aprobó definitivamente el documento el 12 de abril donde se fija en un euro el valor de los puntos asignados a cada puesto de trabajo. La propuesta fue respaldada entonces por cuatro de las cinco centrales sindicales. Concretamente, a favor de la VPT votaron el SPPLB, CSIF, CCOO y SEP, mientras que UGT se posicionó en contra.

Este documento contaba con informes de las áreas de Intervención y Personal, que respaldan el valor del punto asignado y el procedimiento que ha seguido la Administración para la elaboración y aprobación de la VPT. Con todo, el mismo sufrió variaciones fruto de las alegaciones presentadas por los sindicatos y los informes emitidos por los jefes de cada departamento.

Pero aún así, parece que el PSOE no estaba del todo convencido y ha alegado en el pleno que "hay muchos funcionarios que no están de acuerdo con el documento". Así, Martínez explicó que "aunque estamos de acuerdo con la parte relacionada con la Policía Local, no con lo que se ha hecho con los funcionarios de otras áreas" como la de Urbanismo o Educación.

Por este motivo, se presenta la enmienda que finalmente ha sido aprobada con 13 votos a favor de los grupos de la oposición (PSOE, Cs, Liberales y Compromís) y los votos en contra del gobierno local de PP y CBM (10 votos) y un concejal no adscrito; y una abstención. Tras aprobarse esta enmienda, la mayoría de funcionarios, sobre todo agentes de la Policía Local, que estaban en el salón de plenos han abandonado la sala al grito de "sin vergüenzas".

Así que la propuesta socialista ha tenido que incorporarse a la propuesta que ha comenzado a debatirse en un ambiente tenso en el que los reproches entre los grupos políticos han llenado el ambiente con alusiones a los resultados electorales de este domingo. Con todo, el portavoz del PP, José Ramón González de Zárate, acusó a los socialistas de que su solicitud de votar la VPT "es una petición de retirada de la moción encubierta" por, "seguramente, los réditos políticos que pueda tener". Así, alegó que el gobierno local "se ha sentado con todos los representantes sindicales" para poder llegar a ese documento.

En este punto del pleno, el alcalde Toni Pérez ha decidido hacer un receso de más de tres horas (hasta las 17.00 horas) para recabar informes sobre la legalidad de la enmienda presentada en relación a este punto por el PSOE. Con todo, a esa hora se retomará el debate sobre este punto además de continuar con el pleno donde también se incluye la aprobación inicial del presupuesto del Ayuntamiento para 2019.



Otros asuntos

La mañana sirvió además para aprobar otras cuestiones como el Plan de Accesibilidad Universal de Benidorm, presentado en el Consejo Asesor de Movilidad hace un mes y que está vinculado al Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), y que se ha diseñado para a conseguir la accesibilidad total en los principales itinerarios de la ciudad. El Plan propone 15 soluciones o actuaciones a desarrollar en un periodo de 3 años (2019-2021) y con una inversión de algo más de 450.000 euros. Entre las soluciones planteadas están la ampliación de aceras eliminando banda de aparcamiento y/o estrechando parte del carril de circulación; el relleno de alcorques, cambio del pavimento que esté deteriorado; señalar el itinerario sobre el pavimento; retirar de la banda de paso elementos como papeleras o árboles; desplazar el alumbrado fuera de la banda peatonal; o adecuar los vados a la normativa, tanto los públicos como los privados.

Por unanimidad, la corporación ha respaldado la propuesta de la Junta de Portavoces para conceder la 'Distinción Europa' de 2019 a la benidormense Emma Navarro Aguilera, vicepresidenta del Banco Europeo de Inversión, por su "brillante labor al frente de instituciones nacionales e internacionales, especialmente de la UE". La 'Distinción Europa' se entregará el próximo 9 de mayo a las 12.00 horas en un acto institucional previsto en el Salón de Actos del Ayuntamiento.

Por mayoría se han aprobado los convenios de mutuo acuerdo para adquisición de los terrenos de dos fincas necesarios para la ejecución del Vial Discotecas que va a unir avenida Comunidad Valenciana con la rotonda de acceso al Polígono Industrial. También por amplia mayoría, se ha dado luz verde al Plan Director DTI Destino Turístico Inteligente (2018-2021) de Benidorm.

Con el voto de la mayor parte de la corporación, el pleno ha aprobado bonificar el 95% del ICIO de las obras de reparación en el Centro de Salud de Foietes y de la cubierta de la Planta de Transferencias.