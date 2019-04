Altea se convirtió el sábado en la capital de las Letras Valencianas con los Premis de Literatura i Investigació 2019

El sábado pasado, Altea fue por un día la Capital de las Letras Valencianas contemporáneas con la Gala de los Premis Altea de Literatura i Investigació 2019 que se celebró por la noche en el Palau Altea. En esta tercera edición de los "Premis" fueron galardonadas las obras "Emigració Altea-Argentina", de Diego Barber i Llinares y Cristina Fuster Polvoreda; "El iaio a Nova York", de Vicent Borràs Castañer; y "D'amor res", de Antoni Martínez Bonet. En el evento también se rindió homenaje póstumo al jurista y escritor alteano Josep Martínez Orozco (Altea, 1882-1949) en reconocimiento a "su gran trayectoria cultural y desbordante productividad creativa como narrador, poeta, ensayista, periodista y dramaturgo".

En el espacio del Mirador del Palau Altea se celebró la Gala-cena de la entrega de los premios que estuvo amenizada por los acordes musicales de la Orquestra Blava con la presencia de cerca de 200 personas, de entre las que se encontraban, el alcalde de Altea, Jaume Llinares; el director general de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo de la Generalitat Valenciana, Rubén Trenzano; el presidente de la Fundació Caixaltea, José Miguel Cortés; el director del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, José Ferrándiz; el director del Servei de Llengües de la Universitat d'Alacant, Ferràn Isabel; la vicerectora de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad Miguel Hernández, Tatiana Sentamans; el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Altea, Diego Zaragozí; y Joan Borja, director de la Càtedra Enric Valor de la Universidad de Alicante, entre otras personalidades del mundo universitario, artístico, social y cultural de Altea y la provincia de Alicante.

Joan Borja abrió el acto hablando sobre Josep Martínez Orozco y de cómo en 1930 marchó a Buenos Aires (Argentina) para ocupar el puesto de agregado cultural en la Embajada de España, y de cómo tenía un amigo andaluz al que invitó en octubre de 1933 a la ciudad del amor y el tango para que estrenara su obra "Bodas de sangre", y de cómo en la capital argentina organizó la Exposición del Libro Español y le presentó al autor andaluz, Federico García Lorca, a otros amigos como Pablo Neruda, Carlos Gardel o José Luis Borges. Borja habló del "Mestre Josep", como le gustaba a Martínez Orozco que le llamasen, y de sus obras literarias, teatrales y periodísticas "la mayoría en valenciano". Y se refirió a las obras "Salvament" y "El libro del buen arroz", del cual se sacó una receta para ofrecer a los asistentes al acto "para que disfruten de una noche y una fiesta de memorias, sabores y palabras en los 'Premis Altea' más trasatlánticos que habrá nunca en toda la historia de dichos premios".

Las palabras de Borja dieron paso a la intervención del concejal de Cultura, Diego Zaragozí, que destacó que Altea "será durante un año, a partir del próximo día 25, la capital Cultural Valenciana". El edil afirmó que en el proyecto de capitalidad cultural "están estos 'Premis' por encima de todas las actividades ligadas a las letras" y se refirió a la estela íbera de un guerrero de hace más de 2.500 años hallada en la necrópolis íbera de Altea la Vella como "nos sirve para, con una réplica de la misma, homenajear a las personas que han conseguido la inmortalidad con su trabajo y su legado". Zaragozí dijo que Josep Martínez Orozco "es probablemente un personaje tan olvidado como excepcional al que queremos rendir homenaje". De él, el concejal recordó como tuvo "una importante carrera diplomática vinculada al mundo de la cultura" y como en Buenos Aires "creó y dirigió la Editorial Altea". Tras el parlamento, Diego Zaragozí entregó la Estela d'Honor a Carlos Martínez, sobrino nieto del "Mestre Josep" en representación de la familia.

Descubrimiento de los ganadores

La velada continuó con una cena, y tras el ágape se dieron a conocer los ganadores de las tres modalidades de estos Premios: Ensayo e Investigación, Literatura Infantil y Juvenil, y Novela y Prosa Creativa.

El Premi Francesc Martínez i Martínez d'Assaig i Investigació recayó en la obra "Emigració Altea-Argentina", de los alteanos Diego Barber i Llinares y Cristina Fuster Polvoreda. El director del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, José Ferrándiz, fue el encargado de entregar a los premiados el trofeo "Penell" que acredita el premio, una escultura realizada por Serafí Cortés inspirada en la veleta que hay sobre la antigua casa de Francesc Martínez i Martínez, en la calle Santa Bárbara de Altea.

Diego Barber es graduado social, corredor de seguros y administrador de fincas. Viajero empedernido, en los últimos años se ha dedicado pacientemente a entrevistar y recoger toda la documentación disponible yendo por las casas de los vecinos de Altea que conservan la conciencia, y la memoria, de los familiares protagonistas de este fenómeno migratorio para poder elaborar un ensayo sobre el fenómeno de la emigración de los alteanos a Argentina, desde finales del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX junto a Cristina Fuster, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona y ??Máster en Relaciones Internacionales especializada en América Latina. Fuster ha desarrollado su trabajo periodístico más reciente en el estudio de los movimientos migratorios, tanto de llegada y establecimiento en Altea como de salida y emigración hacia otros países. En el acto, Cristina Fuster señaló que "contamos una parte de la historia de Altea que nunca antes se había analizado" y afirmó que "recibimos este premio como un homenaje a los emprendedores que decidieron marcharse de un modo tan valiente: vendiendo tierras y propiedades para ayudar a sus familias embarcándose en una larga travesía hacia un destino del que se conocía poco". Barber afirmó que "descubrimos que, allí en Argentina, algunas personas aún hablan valenciano en casa, y con sus hijos. Y que muchos continúan cocinando la paella". El proyecto de investigación muestra las causas que motivaron el éxodo de alteanos a Argentina con grandes consecuencias sociales y económicas a las dos partes del Atlántico. La investigación analiza, además, las formas de traslado utilizadas, los pasajes de barco, las condiciones de la travesía, la dificultad de aprobación y obtención de los documentos y la llegada. Explica el proceso histórico de Argentina y por qué se convirtió en tierra de acogida, la situación en España la tendencia emigratoria, y, finalmente, un estudio más detallado sobre las causas concretas que se vivieron en Altea, que motivaban la decisión de emigrar hacia un país con mayores perspectivas económicas, sociales e incluso políticas.

Premi Altea de Literatura Infantil i Juvenil

Acto seguido se daba a conocer la ganadora del Premi de Literatura Infantil i Juvenil que recaia en la obra "El iaio a Nova York", de Vicent Borràs Castañer (Algemesí, Valencia, 1962). De entregar el Trofeo Aila (una recreación escultórica de las pinturas rupestres de la Penya l'Ermita del Vicari que se conservan en la sierra Bernia y fueron declaradas por la UNESCO en 1998 como Patrimonio de la Humanidad) se encargaron el director del Servei de Llengües de la Universitat d'Alacant, Ferràn Isabel, y la vicerectora de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Tatiana Sentamans. La obra afronta, con la distancia justa y un tono muy medido, el tema tabú de la aceptación de la muerte entre los más jóvenes, que tomarán una parte activa en el proceso de bien morir. Borràs señaló que le había costado "cerca de veinte años encontrar el tono y, sobre todo, el punto de vista para escribir esta historia que intenta plantear abiertamente a los más jóvenes un tema tan difícil como es la aceptación de la muerte. Todo empezó hace 25 años cuando mi hijo, con sus 5 años, me preguntó sobre la muerte. Me fallaron las respuestas. Sé que, efectivamente, esta es una narración que tiene un destinatario propicio entre el público infantil y juvenil. Pero para mí el artificio literario no tiene edad, y el escritor escribe para un lector exigente, capaz e inteligente, independientemente de los años que tenga. Creo que algunos padres o adultos quizás encontrarán en la obra las palabras o las reflexiones que yo no supe encontrar cuando las necesité", aseveró.

Premio de Novela y prosa creativa

Por último se daba a conocer la vencedora del Premi Carmelina Sánchez-Cutillas de Novel.la i Prosa Creativa, que tiene la máxima dotación económica con 5.000 € gracias al patrocinio de la Fundación Caixaltea. El premio recayó en la obra "D'amor res", de Antoni Martínez Bonet (Carlet, 1961). Y de entregar el trofeo acreditativo del premio, "La mà del sol", una escultura de Josep Díaz Azorín, se encargó el presidente de Caixaltea, José Miguel Cortés.

Martínez Bonet señaló en el estrado que su obra "es un recorrido entre autores literarios, poetas, narradores, donde se pone en relieve la vertiente humana: esa vertiente que queda oculta en la oscuridad del olvido cuando sólo flotan los éxitos de las obras". El lector encontrará "21 relatos de diversa factura. Historias de escritores ensimismados, generales pijos y artistas de alma floja que sorprenden por la diversidad de los elementos literarios que conforman el libro. Desde Víctor Hugo y su pasión por la juventud femenina, hasta la osadía del tenor Caruso, tendrá en sus manos las estrambóticas manías de algunos personajes históricos, acercándonos a su humanidad y descubriéndonos en la normalidad". Por sus páginas desfilan Cary Grant, Greta Garbo, Luis Buñuel y Anton Chejov. Lo hacen Ausiàs March, Lord Byron y una pléyade inmensa de personajes que no dejarán indiferente al lector.

Clausura del acto

La gala la clausuró el alcalde de Altea, Jaume Llinares. Destacó que Altea "es un pueblo que respira Cultura en cada rincón. Arte, tradiciones, patrimonio teatro, letras y música". Llinares afirmó que los Premis Altea de Literatura i Investigació "ocupen ya un espacio relevante en el ámbito de la letras y la cultura en la lengua valenciana, y han recibido una magnífica acogida por parte del sector literario". Aseveró que estos "premis" son "los premios de la capitalidad cultural valenciana", y remarcó que "estamos obligados a continuar reforzando la planificación cultural porque la inversión es este aspecto es un bien de interés público que lleva al bienestar económico, es un activo en el sistema educativo y un catalizador cívico como garantía de transmisión cultural a las nuevas generaciones".

Llinares felicitó a los ganadores y agradeció la aportación de los miembros de los distintos jurados para que estos premios "sean el referente de las letras valencianas contemporáneas", además de la de Joan Borja, "apasionado de las letras e investigador de nuestra cultura que con su genio y talento nos ha situado en la senda de estos 'Premis', una joya de proyecto cultural para los alteanos".