600 personas arropan a Bernabé Cano y César Sánchez en el arranque electoral

Más de 600 personas abarrotaron el Salón Social El Cirer de La Nucía ayer al mediodía para asistir a la «Comida 2019 de Afiliados del Partido Popular de La Nucía». En este acto intervino César Sánchez, presidente de la Diputación de Alicante y secretario de la Ejecutiva Nacional de Transparencia del PP, y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y presidente del PP de La Nucía. Evento que sirvió como «pistoletazo de salida «a la doble cita electoral de 2019 (28 Abril: Nacionales y 26 Mayo: Autonómicas-Municipales-Europeas).

El público recibió con una gran ovación a César Sánchez y Bernabé Cano, a su entrada al Cirer. Tras la proyección de un video, el primero en tomar el turno de palabra fue el primer edil nuciero quién agradeció al presidente de la Diputación su presencia en este acto «demostrando tu compromiso con La Nucía y la provincia de Alicante». César Sánchez puso en su discurso a «Bernabé Cano como ejemplo de gestión municipal a nivel provincial, por eso muchos lo copian. Nosotros desde Calpe hemos venido a La Nucía para intentar trasladar alguno de sus proyectos a nuestra ciudad. Eres el mejor y por eso tienes la confianza de tu pueblo, que seguirás teniendo el próximo mes de mayo. Es un excelente alcalde y un excelente vicepresidente de la Diputación de Alicante, con el que he trabajado codo con codo, durante estos casi cuatro años».

Educación y Transporte

Bernabé Cano, presidente del PP de La Nucía, estuvo reivindicativo en su discurso ante los afiliados y simpatizantes nucieros, «por la pasividad y ninguneo de la Generalitat Valenciana ante temas claves de La Nucía». Cano recordó la necesidad de la construcción del Tercer Colegio y segundo instituto en La Nucía. «Nuestros centros educativos están colapsados y saturados de alumnos, por ello hemos pedido por activa y por pasiva a la Generalitat Valenciana la construcción ya del tercer colegio y segundo instituto. No nos han hecho caso, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados y con el apoyo de toda la comunidad escolar (AMPAS, dirección centros, madres, padres€etc) vamos a seguir reivindicándolo». Cano criticó la falta de implicación de la oposición nuciera (Ciudadanos, Compromís, Podemos y PSOE) en las reivindicaciones educativas. «El PSOE y Compromís podían trabajar por su pueblo a nivel educativo y apretar a sus camaradas que gobiernan en la Generalitat para que el tercer colegio y segundo instituto de La Nucía se construya ya, pero claro€. no les interesa» sentenció.

El primer edil nuciero también habló del deficiente transporte interurbano entre La Nucía y Benidorm, «el mal funcionamiento de la línea de bus Benidorm- La Nucía no es responsabilidad municipal sino autonómica. Es la Generalitat la que tiene las competencias y por ello le presentamos alegaciones para mejorar la línea y crear las líneas de bus Altea-La Nucía y Alfàs-La Nucía, actualmente inexistentes. Pero tampoco nos han contestado y no aíslan a nivel de transporte público». Cano habló de diferentes proyectos como: Sistema de Cámara de Seguridad, Segundo Pabellón, Estadio de Atletismo Laboratorio de Empresas€ etc. «que contribuirán a mejorar la calidad de vida de los nucieros y nucieras, que es nuestro principal objetivo».

Deporte=Empleo

César Sánchez comenzó su discurso alabando la apuesta por el deporte de La Nucía y de su alcalde, Bernabé Cano. «La Nucía apostó por el deporte como motor económico y turístico para el municipio y ahora está recogiendo sus frutos. El turismo deportivo es clave para la provincia y gracias a los miles de deportistas que vienen cada año a La Nucía los hoteles rompen con la estacionalidad del sol y playa y tienen lleno todo el año. El deporte y turismo deportivo generan empleo y por ello se van a construir tres hoteles en La Nucía, demostrando la riqueza económica que retorna con el turismo deportivo» apuntilló Sánchez.

«La Nucía ya no es la Ciudad del Deporte, es la Capital del Deporte de la Costa Blanca, como presentamos en FITUR. Se ha convertido en un referente nacional e internacional, y un ejemplo para todos. Prueba de ello es que La Nucía será sede este año de: la Gala Nacional del Deporte, el Nacional de Atletismo, el Mundial de Trial, el Challenger ATP 'David Ferrer' y en Nacional de Rallyes. Promocionando La Nucía y la Costa Blanca a nivel mundial» comentó el presidente de la Diputación en su discurso.

Cita Electoral

En 2019 habrá una doble cita electoral en la que según César Sánchez «los nucieros, los alicantinos, los valencianos y los españoles nos jugamos mucho. Tenemos que movilizarnos y conseguir la victoria electoral a nivel local, provincial, autonómico y nacional, para volver a recuperar a esa España que todos queremos€€ y enviar a Pedro Sánchez a su casa en 'Falcon' para siempre», concluyó César Sánchez.