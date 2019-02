Los sindicatos en bloque exigen dar salida a la VPT de Benidorm

Todos a una por la Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) de los empleados públicos de Benidorm. Así, las cinco centrales sindicales con representación en el Ayuntamiento benidormense - SPPLB, CSIF, CCOO, UGT y SEP- han firmado esta misma mañana un documento solicitando a los grupos de la oposición que votaron en contra del escrito inicial para ajustar los salarios y las tareas de los empleados públicos que "trabajen de manera inmediata en el citado documento" para dar salida al mismo.

Hay que tener en cuenta que este proceso regula las tareas y salarios de los 800 empleados públicos de Benidorm. El escrito inicial puntúa, con un sistema numérico, las funciones que realiza cada trabajador para a partir de ahí establecer su sueldo. No obstante, todavía no está claro el coste que puede tener para las arcas públicas esta nueva medida ya que todavía no se ha definido el valor de cada punto, si bien los sindicatos piden que no baje de 1 euro.

En cambio, desde los grupos de la oposición valoraron que faltaban informes económicos para aprobar la citada medida en el último pleno y, de ahí que, se quedara encima de la mesa. Una decisión que no sentó nada bien a los sindicatos, cuatro de cinco estaban a favor del documento inicial de la VPT.

Por ello, las centrales sindicales han rubricado esta mañana un escrito pidiendo a los grupos de la oposición que rechazaron la VPT que se pongan manos a la obra para estudiar el documento. Y, además, en el acuerdo se expone que "si en el plazo de esta semana no hay un informe favorable por parte de la oposición habrán cuantas acciones reivindicativas crean necesarias en aras del beneficio de la generalidad de los trabajadores".