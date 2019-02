El sindicato policial convoca protestas para sacar adelante la regulación de los sueldos

El sindicato policial de Benidorm iniciará mañana mismo acciones de protesta para sacar adelante la Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) del Ayuntamiento. Un documento que regula las tareas y sueldos de los trabajadores públicos. Así se decidió la noche del pasado viernes en la asamblea de la central sindical por unanimidad. «Las excusas planteadas por ciertos grupos de la oposición en el último pleno para dejar sobre la mesa el documento no tienen solvencia. Algunos se han retratado y han puesto de manifiesto que nos podrán engañar parte del tiempo pero no todo el tiempo. Después de 23 años sin valorar los puestos, después de firmar con la administración un acuerdo en la Mesa general de negociación con el consenso de cuatro sindicatos y con informes de los técnicos, Ya no podemos aceptar excusas, ni tampoco que se haga política con los trabajadores», criticaron desde el sindicato de policías de la ciudad turística.