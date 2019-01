La oposición retira del pleno el estudio de la VPT de Benidorm

La oposición no tenía claro el documento ni estaba de acuerdo con algunas cuestiones por lo que la aprobación del estudio de Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) del Ayuntamiento de Benidorm tendrá que esperar.

El pleno de la corporación municipal de Benidorm ha retirado, con los votos de los cuatros grupos de la oposición (PSOE, Cs, Libe y Compromis-LV), la propuesta del concejal de Recursos Humanos, Jesús Carrobles, para aprobar este estudio que fue negociado y aprobado por "cuatro de las cinco centrales sindicales en Mesa General de Negociación el pasado 22 de enero". Carrobles ha explicado que este documento "es la base de las futuras negociaciones para la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y la Definición de Puestos de Trabajo (DPT)" relativo a la plantilla del Ayuntamiento.

El edil ha recordado que "la anterior VPT data de 1995 y, por tanto, no es acorde con las necesidades de la Administración ni con las funciones que desarrollan actualmente los trabajadores municipales". De ahí, ha añadido, que se propusiera "desarrollar una nueva VPT que se adaptara a los nuevos tiempos, y normalizara la problemática y especificidad de cada caso".

El documento, respaldado de forma mayoritaria por los sindicatos en Mesa General de Negociación tras el pertinente periodo de alegaciones y tras "una dilata negociación colectiva", ha sido elaborado por una empresa externa y "contempla las funciones a desarrollar por cada puesto de trabajo y bajo el método punto por factor de cada uno, destacando que este sistema es el calificado como óptimo por la OIT por sus propiedades de objetividad. De hecho este sistema es evaluado como el más adecuado por la Organización Internacional del Trabajo que, además, considera que la metodología de puntos es el más apropiada para la valoración de puestos en el ámbito de la igualdad. Carrobles ha incidido en que el documento retirado hoy por la oposición "ha sido supervisado por el departamento de Recursos Humanos y por las diferentes secciones sindicales", teniendo "muy en cuenta que no hubiera pérdida de remuneración por parte de ningún trabajador".

La retirada del punto obliga ahora a retrasar la aprobación del estudio y de la VPT, largamente reclamada por los sindicatos.

Los grupos de la oposición dieron varias razones en el pleno para apoyar este retirada. Así, desde el PSOE, su portavoz Rubén Martínez, apuntó que el documento "no está completo" y "faltan informes". Así indicó que el informe externo que costó 45.000 euros al Ayuntamiento "tampoco lo tenemos". Con todo, criticó que el Gobierno local, formado por PP y CBM, ha querido "apuntarse una cuestión electoral con los funcionarios".

Por su parte, la portavoz de Liberales, Gema Amor, afirmó que "lo que han traído a pleno no es lo que nos mostraron el viernes" así como que "hay muchos errores que hay que subsanar". "Hay que intentar ser justo e igualitario" entre todos los funcionarios, añadió. Así, el portavoz de Compromís, Josep Bigorra, explicó que el documento que hoy se llevaba a pleno tendría que haberse acompañado "también con el estudio y la correlación de puntos". "Hasta que no se aclare, que se quede sobre la mesa" ya que "hay que salvaguardar los derechos de los trabajadores", apuntó. Bigorra afirmó que "es un desastre llevar algo al pleno que realmente no es una VPT".



Otros asuntos

Por otro lado, el pleno aprobó por mayoría la propuesta del alcalde, Toni Pérez, para que el Ayuntamiento concurra a una convocatoria de fondos europeos para desarrollar un parque urbano inundable en la zona del Rincón de Loix en el que se incluyan usos deportivos y lúdicos. El proyecto presentado por la concesionaria de la gestión del agua, Hidraqua, y denominado 'BenidO2rm' plantea actuar sobre un espacio de 30.000 metros cuadrados, creando un nuevo campo de fútbol en la zona deportiva 'Antonio López', que quedaría integrada en esta nueva infraestructura verde. A esta zona deportiva se sumaría el parque urbano del Rincón de Loix y la parcela municipal ubicada junto al centro social La Torreta, que funcionará como parque "inundable" en la superficie que se corresponde a esta última la parcela donde se construiría una balsa de laminación para recoger las aguas pluviales procedentes de los barrancos de Barceló y Derramador cuando se den fuertes episodios de lluvia. Esta agua sería depurada y reutilizada para el riego del propio parque.

El Ayuntamiento participará con este proyecto en la cuarta convocatoria de la iniciativa Acciones Urbanas Innovadoras (UIA) lanzada por la Unión Europea, que cuenta con un presupuesto de 372 millones y que se enmarca en el programa FEDER 2014-2020.

En la sesión se abordaron otros asuntos como solicitar al Ministerio de Economía y Competitividad que conceda a Benidorm la distinción 'Ciudad de la Ciencia y la Innovación', así como la incorporación del Ayuntamiento a la Asociación de la Red INNPULSO (ARINN); el Mapa Acústico Municipal encargado por el Ayuntamiento de Benidorm a una empresa consultora para conocer y detectar los problemas de ruido en la ciudad; la adhesión del Ayuntamiento a la Declaración de Ocio Educativo 'Nos reunimos con otros valores' elaborada por el Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) para dar apoyo a las actividades de Ocio Educativo dirigidas a la infancia, a la adolescencia y a la juventud; y un nuevo convenio de expropiación por mutuo acuerdo para la construcción del Vial Discotecas, entre otras cuestiones.

También los cuatro grupos de la oposición han retirado del orden del día la propuesta para desestimar el recurso de reposición presentado por la concesionaria de la recogida de residuos y limpieza viaria, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), en relación a un acuerdo plenario de septiembre de 2017 en el que se aprobó la revisión de precios del periodo 2012-2017. La propuesta elevada al pleno por el concejal de Limpieza Viaria, Arturo Cabrillo, y enmendada por el PSOE, recogía también suspender dicho acuerdo de 2017 "a los únicos efectos de calcular el precio de contrata a abonar a la empresa adjudicataria en los ejercicios 2018 y 2019" hasta que "se resuelva el recurso planteado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) contra una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Alicante".

A la espera de esa resolución, que en primera instancia dio la razón al Ayuntamiento, la moción fija para 2018 "un precio provisional de contrato para 2018" de 10.238.539,98 euros. Cabrillo ha recalcado que este precio estaba supeditado "al pronunciamiento del TSJ". Antes de votarse la retirada, el portavoz del gobierno local, José Ramón González de Zárate, ha subrayado que para hacer frente a ese incremento provisional "no se va a subir la tasa de basura a los ciudadanos".