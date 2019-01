El IES La Malladeta de La Vila suspende también las clases de mañana por la mañana tras el incendio

Mañana se decidirá si se reabre el centro por la tarde si se ha avanzado en las tareas de acondicionamiento

Restos de humo en paredes, mobiliario, ventanas o el suelo. Las consecuencias del incendio que se propagó desde un contenedor al interior del IES La Malladeta de La Vila Joiosa son muchas aunque el fuego no llegara a la totalidad del edificio. Aunque sólo se vieron afectadas las dependencias de la Conserjería, el humo que se extendió por las dos plantas del centro escolar han dejado las aulas y los pasillos llenos de un polvo negro.

Por ello, y tras las tareas de limpieza de este lunes, la Dirección del mismo ha decidido suspender también las clases de mañana por la mañana. Este lunes el centro ha permanecido cerrado y los más de 1.000 alumnos con los que cuenta no han podido acceder al mismo para llevar a cabo el acondicionamiento de las aulas. La decisión llega tras comprobar el estado en el que están las salas y la necesidad de que los alumnos no corran ningún riesgo al acudir al inmueble, según las fuentes consultadas por este diario. Así, las clases de mañana por la tarde aún no está decidido si también se suspenderán o no.

Como ya publicó este diario, el incendio ocurrió sobre las 6.30 horas de la mañana del domingo cuando uno de los contenedores que hay en las instalaciones comenzó a arder por causas que se desconocen. Este elemento estaba lleno de papel y cartón por lo que las llamas se alzaron rápidamente y con fuerza y afectaron a la fachada del centro además de propagarse por los conductos de aire del edificio.

El incendio en el contenedor dentro del IES La Malladeta no fue el único que se produjo en la noche del sábado al domingo. Sólo a unos 500 metros del incidente del centro escolar también ardió otro depósito de las mismas características sólo unas cuatro horas antes, sobre las 2.00 horas. Fuentes consultadas por este diario indicaron que «se está investigando» que los dos sucesos se deban a actos vandálicos y la autoría de los mismos.

En el instituto vilero, la zona más afectada fue la Conserjería pero el intenso humo que se extendió por las dos plantas del edificio en las que hay más de una treintena de clases.

Allí ahora hay restos de un "polvillo" encima de cualquier elemento o por las paredes y el suelo. Así que, según las mismas fuentes, cualquier movimiento levanta ese polvo que es "irrespirable". Desde esta mañana se están llevando a cabo tareas de limpieza con "máscaras " para protegerse de estos restos.

La adecuación y limpieza de los espacios se está realizando por los encargados de limpieza del instituto vilero que "han triplicado" las manos para poder acabar lo antes posible. Además, los servicios técnicos del Ayuntamiento también están ayudando en las labores de acondicionamiento para intentar "volver a la normalidad lo antes posible", explican desde la Dirección del centro.

Por ahora se han suspendido las clases de los alumnos por la mañana. Así, según avancen las tareas, se decidirá qué ocurre con aquellos que acuden a los Ciclos Formativos por la tarde.

Con todo, desde el centro apuntan a que las consecuencias podrían haber sido peores si el fuego hubiera avanzado por el edificio ya que, justo en la planta superior a la zona del conserje, se encuentran las aulas de talleres de confección y actividades similares por lo que hay "telas, colchones o mantas". Sin embargo, aunque las ventanas están afectadas, "al estar bien cerradas", no ha ido a más.