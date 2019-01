El impago de una subvención del Consell vuelve a «asfixiar» al centro Doble Amor

No es la primera vez que se enfrentan a esta situación: la «asfixia» por no poder realizar pagos al no haber ingresado la ayuda del Servef. La Asociación Doble Amor, que gestiona el centro ocupacional y el de empleo que lleva el mismo nombre, ha vuelto a pedir al Ayuntamiento de Benidorm un anticipo de la subvención que cada año la administración local les otorga para, así, poder hacer frente a varios pagos que tienen pendientes del pasado año.

En este caso, desde el centro, se ha pedido que se adelanten 40.000 euros de la subvención del convenio de 2019, que aún está pendiente de firmar, para poder así salir del atolladero en el que se encuentran actualmente. Según la petición, a la que ha tenido acceso este diario, el centro explica que viven en una situación complicada «al no haber recibido» hasta el momento «ninguna cantidad de la totalidad de la subvención correspondiente al 2018» por parte del Servef, que depende de la Generalitat Valenciana. Por este motivo, según apuntan, «no se han podido hacer frente a los pagos correspondientes al IVA, IRPF y Seguridad Social» de los alumnos que trabajan allí «correspondientes al cuarto trimestre de 2018».

Así que con esa situación sobre la espalda, han repetido petición al Ayuntamiento como ya hicieran en años anteriores. Y es que esta situación no es nueva. Ya en marzo del pasado año, el Consistorio se hacía cargo de los problemas que atravesaba el centro y adelantaba 40.000 euros a la Asociación Doble Amor en concepto de anticipo de la subvención de 2018 y que la administración local paga a lo largo de todo el año para aliviar su situación económica derivada también de los impagos del Servef que adeudaba en ese momento algo más de 75.459,86 euros. Era el segundo anticipo de ese año ya que en enero ya había adelantado otros 40.000 euros. En total, la mitad de la ayuda de 2018.

También en febrero de 2017 se produjo la misma situación: un adelanto de la subvención municipal de 40.000 euros porque no se había ingresado nada del Servef correspondiente a 2016. Incluso un año antes, la situación del Centro Ocupacional y de Empleo fue extrema llegando a plantear su cierre si no conseguían 150.000 euros en poco más de dos meses debido a los diferentes pagos que se iban a poner en marcha por parte de la Generalitat.

Cabe recordar que la Asociación Doble Amor gestiona el centro ocupacional pero también da trabajo a personas con discapacidad en el Centro Especial de Empleo LIDA que es una lavandería industrial donde trabajan «54 operarios con diferentes enfermedades psíquicas» que atienden las peticiones de diferentes hoteles, restaurantes y comercios de la ciudad.

Cuanto antes

El llamamiento del Doble Amor llegó al Ayuntamiento apenas un día después de arrancar el año. Desde ese momento, según explicó el alcalde Toni Pérez a preguntas de este diario, «hemos activado ya la operativa para poder conceder ese anticipo de la subvención municipal lo antes posible, siempre dentro de lo que nos permite la normativa y el procedimiento». Cabe recordar que el Ayuntamiento no ha firmado aún el nuevo convenio de 2019 con la entidad. Con todo, el primer edil apuntó «que el Consistorio está al día con el Doble Amor» y «para nosotros es una prioridad» por lo que ya se ha puesto en marcha la maquinaria para otorgar esa parte de la subvención de 2019 para lo que se han solicitado los correspondientes informes técnicos.