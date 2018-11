Flores a la patrona, de tres en tres

Las peñas y otras entidades tendrán que desfilar este año en filas de tres personas y no de dos en dos como hasta ahora.

DAVID REVENGA

Acortar los tiempos, agilizar el desfile y evitar que uno de los actos festeros más multitudinarios en cuanto a participación de las Fiestas Mayores Patronales de Benidorm acabe al filo de la medianoche. La Comisión de Fiestas implantará este año una nueva organización en la romería previa a la Ofrenda de flores a la Virgen del Sufragio, que tendrá lugar este sábado. El objetivo es intentar dar fluidez a un desfile que de unos años a esta parte se ha hecho eterno. Para ello, la idea consiste en pedir a peñistas y festeros de otras entidades que desfilan en la romería que se organicen en filas de tres en tres, en lugar de hacerlo de dos en dos como mayoritariamente hacían hasta ahora, de modo que cada grupo ocupe menor espacio, lo que a su vez permitiría dar salida de forma más ágil al resto de participantes.

Esta reorganización de la romería ya ha sido anunciada a los peñistas en la última asamblea celebrada por este colectivo previa a las Fiestas, que arrancan mañana, viernes, con la Entrada de Peñas a partir de las 22 horas. El presidente de la Associació de Penyes, Dani Luque, explicó la noche del martes a los peñistas cómo han de organizar sus filas y pidió la máxima colaboración para intentar que el cambio dé sus frutos. Lo mismo solicitó ayer el concejal de Fiestas y miembro de la Comisión de 2018, Jesús Carrobles, quien además de a los peñistas también ha pedido máxima difusión y colaboración entre el resto de entidades festeras y sociales que tengan previsto asistir para, de este modo, facilitar el trabajo de organización a los mayorales una vez comenzada la romería.



Años de debate

La necesidad de introducir cambios para agilizar la romería y la Ofrenda de flores viene debatiéndose en los corrillos festeros de la ciudad desde hace unos años a esta parte, cuando la participación se ha disparado enormemente. De hecho, el próximo sábado desfilarán en la misma más de 5.000 personas, si tenemos en cuenta que solo en la Associació de Penyes hay más de 4.200 asociados entre adultos y niños. A ellos habría que sumar participantes de otras entidades sociales y festeras del municipio, casas regionales, músicos, mayorales, cortes de honor, socios de la ACR La Barqueta, autoridades y vecinos que también participan a título individual para llevar flores a la patrona. De modo que la cifra superará con creces las 5.000 personas.

El elevado número de participantes provoca que cada año la romería, Ofrenda y posterior pregón de Fiestas no termine nunca antes de las once u once y media de la noche, casi cinco horas después del inicio del acto, que comienza a las 18.30. De modo que una gran parte del público acaba marchándose sin ver desfilar a todos los asistentes ni seguir en directo otras partes de lo más emotivas, como el verso de la reina infantil a la patrona, las palabras de la reina mayor o el pregón oficial de las Fiestas, que este año corre a cargo de las Camareras de la Mare de Déu.



Cambios en la plaza

Además de este cambio a la hora de desfilar, la Comisión de Fiestas también reorganizará la distribución de tribunas y sillas en la plaza de San Jaime, donde tiene lugar la Ofrenda, como ya se hizo en la del mes de marzo. Por tanto, en lugar de acabar la romería en dirección al Castillo, los participantes tendrán que seguir por la plaza y salir por el callejón anexo al hotel Villa Venecia. De esta forma se trata de intentar que los festeros no se paren al entregar el ramo y no formen tapón, lo que a juicio de la Comisión también agilizará el acto.