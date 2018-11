Las causas ¿Un caso aislado o relacionado con el brote del Hospital?

Desde el Ayuntamiento de Altea no pudieron confirmar ayer si el contagio de esta joven deportista de la localidad guarda algún tipo de relación con el brote de sarna declarado en el Hospital Comarcal de la Marina Baixa y que, al menos hasta la pasada semana, sumaba un total de 29 personas contagiadas: cuatro pacientes y 25 sanitarios. Fuentes municipales indicaron que desconocen si la menor ha tenido contacto con alguna de estas personas afectadas, aunque no descartaron que este contagio pudiese estar relacionado con ese mismo caso y que, por tanto, no fuera otro brote distinto.