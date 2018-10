La AIU de Ensanche Levante insta a agilizar los trámites para iniciar el desarrollo

Los propietarios del sector urbanístico Ensanche Levante, antes denominado Armanello, han pedido a las administraciones local y autonómica "que aceleren" sus dictámenes para comenzar "en el menor plazo posible" el desarrollo del plan parcial "y terminar con la imagen degradada que esta zona ofrece ahora mismo".

En declaraciones a Efe, la portavoz de los propietarios de la mayoría de dicho suelo, Ángela Barceló, ha subrayado que la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) que se constituyó para ejecutar la urbanización del sector ya ha enviado al Ayuntamiento y las consellerias el proyecto y diferentes informes.

"Ahora estamos en sus manos. La intención es empezar cuanto antes en el momento que tengamos el visto bueno", ha afirmado. Un inicio que, en cualquier caso, tendrá que esperar varios meses: "Ojalá en 2020 podamos comenzar con los trabajos de urbanización de toda la zona", ha dicho. "Nosotros somos los urbanizadores y propietarios, pero el Ayuntamiento tiene que intervenir", indicaba Barceló.

Este sector urbanístico ocupa una superficie de unos 575.000 metros cuadrados que se destinarán a uso residencial, zonas verdes y suelo dotacional. El desarrollo del plan parcial lleva sin ejecutarse desde que en 2001 el plan le fuera adjudicado al constructor Enrique Ortiz. Muchos años después, en 2015, el Ayuntamiento le retiró la condición de agente urbanizador después de un sinfín de litigios judiciales.

En todo ese tiempo, las únicas piedras que se han movido han sido las de algunas casas que han sido derribadas al encontrarse en estado de ruina y el resto de las viviendas permanecen "okupadas", pese a que "no cuentan ni con luz ni agua corriente y se han enganchado a la red general". Todo ello ha ido conduciendo a la antigua huerta de Benidorm "al completo abandono y total deterioro".

De hecho, uno de los motivos por los que se ha cambiado el nombre de Plan Armanello a Ensanche Levante es debido "a que la antigua denominación se identificaba con la degradación existente y ahora estamos con un proyecto nuevo y una nueva etapa". Enrique Ortiz, sin embargo, sigue siendo propietario de una parte de ese suelo y, de hecho, forma parte de la Agrupación de Interés Urbanístico aunque, según Barceló, "cuenta con alrededor de un 30%". Los propietarios constituidos en agrupación poseen cerca del 80% del terreno "por lo que Ortiz ni siquiera tiene la mayoría".

En opinión de Barceló, "no volverá a pasar lo mismo" porque la voluntad de todos los propietarios "es desarrollar la zona, acabar con la mala imagen y seguir las directrices exactas de lo que nos indiquen las administraciones". Pese a las intenciones de los propietarios, éstos no se atreven a hablar de plazos "porque los tienen que ir marcando las administraciones". Lo único que han podido hacer hasta la fecha es "derribar algunas casas que estaban en ruinas y limpiar solares".

Otro de los problemas llegará cuando la Conselleria conceda las autorizaciones porque entonces deberán afrontar el problema de las viviendas ocupadas. "El Ayuntamiento tendrá que actuar para realojar a los que están dentro ahora", afirmaba la portavoz de la AIU.

Por último, en cuanto al mercadillo Pueblo, del que se ha dicho que podría permanecer en el sector una vez desarrollado, Barceló ha precisado que "es un problema del Ayuntamiento".

El propietario del mercadillo no forma parte de la AIU, por lo que esta actividad continuará funcionando "solo si el Ayuntamiento le da licencia, si no es así no lo hará. No es un tema nuestro. Y también dependerá del suelo que les corresponda una vez que se repartan las parcelas", zanjó