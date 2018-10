La lluvia acaba aguando la fiesta a las peñas en Benidorm

Los festeros estuvieron todo el día mirando al cielo, que sí permitió celebrar otros actos del programa, como la misa, los pasacalles o una paella gigante.

La amenaza de suspensión de actos sobrevoló durante toda la jornada y al final lo hizo en el momento más inoportuno: cuando cientos de peñistas se dirigían al auditorio Julio Iglesias del Parque de l'Aigüera de Benidorm para vivir el plato fuerte del «Dia de les Penyes». La Associació de Penyes Verge del Sofratge, el colectivo festero con más asociados de la ciudad, con casi 4.000 inscritos, se vio obligada anoche a suspender el concurso de playbacks debido a una tromba de agua, caída pasadas las ocho de la tarde y que empapó por completo el recinto, los equipos de luces y sonido y el escenario donde tenían que actuar los participantes. La decisión, pese a no tener más vuelta de hoja debido a la adversa climatología, cayó como un jarro de agua fría para los festeros, que llevaban semanas preparándose para celebrar por todo lo alto el mejor aperitivo de las Fiestas Mayores Patronales, que comienzan el próximo 9 de noviembre.

Los playbacks infantiles prendieron la mecha la noche del viernes a un intenso fin de semana, que, finalmente, se tuvo que quedar a medias. Porque, pese a la cancelación del último acto previsto en el programa, el tiempo sí respetó el resto de actos del día que había programado la directiva de 2018 para el disfrute de pequeños y mayores.

El «Dia de les Penyes» arrancó pasadas las ocho de la mañana con una despertà por las principales calles del casco antiguo para anunciar la llegada de una de las jornadas más esperadas en el calendario festero de la ciudad. Los más madrugadores se vieron después recompensados con un desayuno para los peñistas, al que siguió a las 10 de la mañana la celebración de la misa en honor a la Virgen del Sufragio, patrona de la ciudad, que se celebra semanalmente y en la que, por esta vez, los peñistas tuvieron un papel destacado. Durante la eucaristía, la Associació de Penyes ofreció a la patrona el nuevo estandarte confeccionado para sustituir al actual, que estaba ya muy deteriorado por el paso del tiempo. El presidente de las peñas, Dani Luque, explicó que la junta ya renovó a principios de este ejercicio el portaestandarte que sirve para llevar la tela en los desfiles y que, para completar la renovación de estos símbolos, se decidió también encargar este nuevo estandarte, que ayer fue bendecido por el párroco de la iglesia de San Jaime y Santa Ana, Juan Antonio González.



Gymkana de récord

Finalizada la misa, los peñistas tuvieron dos planes para elegir: ir en pasacalles con bandeta hasta el auditorio Julio Iglesias del Parque de l'Aigüera, donde había castillos hinchables y actividades de animación para los niños; o participar en la Gymkana peñista, este año organizada por la Penya Ni pa tu ni pa mi y en la que participaron ni más ni menos que 24 peñas, uno de los números más altos tenido en cuenta que la climatología no acompañó para poder realizar en condiciones todas las pruebas.

Ya al mediodía tuvo lugar la picaeta, en la que además de las peñas participaron otras entidades invitadas, Comisión de Fiestas y autoridades. Y después se ofreció una paella gigante, de la que se sirvieron cerca de 300 raciones, según los cálculos de la Associació. Pasadas las tres de la tarde, la lluvia volvió a hacer acto de presencia y descargó sobre la ciudad un buen chaparrón, pero una vez que escampó el cielo, las peñas con más ganas regresaron al Julio Iglesias para disfrutar de un divertido tardeo y hacer tiempo hasta la noche, cuando debía celebrarse el concurso de playbacks.



Una decisión complicada

Pero entonces la lluvia volvió a hacer acto de presencia para impedir que así fuera. Un intenso chaparrón caído pasadas las ocho de la tarde anegó el recinto donde iban a tener lugar las actuaciones, así como todo el equipo técnico para dar soporte al evento. Aunque la junta quiso esperar hasta última hora, finalmente no hubo más remedio que suspender el concurso de playbacks en una «decisión muy complicada, pero necesaria para no correr riesgos», indicó Dani Luque. La junta baraja ahora el miércoles, 31, como fecha alternativa, aunque hasta hoy no habrá confirmación oficial.