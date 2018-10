«La mayor satisfacción es ver lo que la gente disfruta con este pasodoble»

Nunca buscó un reconocimiento de esta envergadura, sino rendir homenaje a los músicos a los que dirigió durante 27 años en la Unión Musical de Benidorm. También, hacer a la gente feliz escuchando su música. Sin embargo, Rafael Doménech Pardo (Anna, 1942) dice ahora que no puede sentirse más orgulloso tras saber que su «Fiesta en Benidorm» será declarado himno oficial de las Fiestas Mayores Patronales.

P ¿Qué tiene este pasodoble para gustar tanto a la gente?

R No sabría qué responder. Creo que no hay nada, ningún motivo , sólo que a la gente le gusta y ya está. ¿Por qué tuvo tanto éxito «La Macarena»? No hay respuesta. Pues con «Fiesta en Bendorm» pasa lo mismo, que tampoco hay secretos. Tiene ritmo, tiene una melodía muy pegadiza, sí, pero poco más. Si en la música hubiera una fórmula que te asegurase que una pieza va a triunfar, todos la seguiríamos, pero no la hay.

P Pero no me puede negar que es un tema único.

R Sí, lo es. Yo tengo otras composiciones mejores pero ninguna ha pegado tanto como ésta.

P Imagino que usted sería el primer sorprendido cuando vio cómo se iba adquiriendo fama.

R Cuando la compuse, era una pieza con la mayor humildad del mundo. Recuerdo que después de estrenarla en el cine Capitol, en noviembre de 1978, hice algunas copias de la partitura para amigos que tocaban en las bandas de Altea, de Anna –su pueblo natal–,... A partir de ahí, la gente la empezó a oír y empezó a gustar, empieza a circular, a sonar en todas las fiestas, los músicos se van pasando unos a otros las partituras,... y hasta ahora. Nunca me imaginé que algo que hice como un regalo a los jóvenes que tocaban en mi banda fuera a llegar tan lejos, porque además es una canción que no ha tenido promoción ni se han hecho versiones famosas, como «Paquito el Chocolatero» con la «Bomba», por ejemplo. Y eso impresiona aún más.

P ¿Y qué siente ahora, cuando se entera de que va a ser declarado himno oficial de Benidorm»

R Me llamó hace unos días el alcalde, Toni Pérez, para explicarme que habían tenido una reunión de la junta de portavoces y que todos habían acordado llevarlo a pleno, que tenía el apoyo de la Comisión, de las bandas de aquí de Benidorm,... Al principio no podía creérmelo, la verdad. ¿Qué siento? Pues, aunque quiero ser prudente y esperar a que se apruebe en pleno, la verdad es que es una satisfacción muy grande, lo máximo que me podía esperar. Eso y también ver cómo la gente disfruta cuando escucha este pasodoble y cómo disfrutan los músicos cuando lo interpretan.