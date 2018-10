Finestrat decreta 3 días de luto oficial por la muerte violenta de una mujer y su expareja

El Ayuntamiento de Finestrat ha decretado tres días de luto oficial en la localidad por la muerte violenta de dos personas, una mujer y un hombre que fue su expareja, en una casa de campo del municipio. Así lo ha anunciado hoy el alcalde finestratense, Juan Francisco Pérez, al término del minuto de silencio que ha tenido lugar al mediodía frente a las puertas del Consistorio y que ha congregado a decenas de vecinos, empleados y corporación municipal, así como representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Como ha venido contando este diario, la Guardia Civil descubrió ayer por la tarde los cuerpos de María B.B. y de Pedro L.L., de 33 y 40 años de edad, en una casa de campo de la familia de éste, ubicada en la partida la Alquería, a poco más de un kilómetro del núcleo urbano de Finestrat. Al parecer, los cadáveres presentaban varios disparos de escopeta: ella, en la espalda y en el cuello; el, en la cabeza. La llamada de un hombre que se identificó como la actual pareja de María llevó a la Benemérita hasta la casa donde se produjo el crimen, que se investiga como un nuevo caso de violencia machista.

Los investigadores sospecharon en un primer momento que el fallecido hubiese matado a su expareja y después se suicidase con la misma arma, una escopeta que también fue hallada en el lugar de los hechos. No obstante, desde la Guardia Civil mantienen abiertas distintas líneas de investigación y, además de un supuesto asesinato machista, no descartan tampoco la participación de una tercera persona.

Esta misma mañana, el alcalde de Finestrat ha pedido cautela y ha dicho que, por el momento, "están abiertas todas las hipótesis". "Todavía no se puede asegurar que se trate de un caso de violencia de género", ha afirmado con rotundidad, tras lo cual ha agregado que "pase lo que pase, Finestrat está muy consternado y muy preocupado por estos hechos, porque somos un municipio tranquilo y donde no se suelen dar este tipo de sucesos". Juan Francisco Pérez, no obstante, también ha dejado la puerta abierta por si se confirman las sospechas de los investigadores: "Si finalmente se confirma un caso de violencia de género, sería una noticia todavía mucho más triste por ese problema social".

Desde el Consistorio han aclarado que, hasta que la investigación permita esclarecer qué es lo que ocurrió exactamente en esta casa de campo del número 23 de la partida Alquería, "se han decretado tres días de luto oficial porque somos un municipio pequeño, modesto, con sólo 8.000 habitantes y la gente está muy consternada".

Por último, el alcalde de la localidad ha explicado que Pedro L.L. era vecino del municipio, muy conocido en el pueblo, mientras que María B.B. había residido también por temporadas en la localidad, ya que había trabajado como camarera en varios restaurantes finestratenses. Ni al alcalde ni a los vecinos consultados les consta si actualmente seguía viviendo en el pueblo o estaba en otra localidad de la comarca.



Víctima de maltrato

La mujer asesinada figuraba incluida en el sistema VioGen de valoración del riesgo para las víctimas de violencia de género por dos casos previos de maltrato que ya no estaban en vigor. Al parecer, según apuntaron a Efe fuentes de la investigación, uno de ellos podría guardar relación con la persona que denunció por vía telefónica su desaparición.

Por su parte, el hombre hallado muerto junto a María B.B. no contaba con antecedentes penales ni denuncias por maltrato, tal y como han confirmado fuentes policiales.