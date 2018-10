La nueva comisaría de Benidorm, a la lista de cosas pendientes del Gobierno

Las dudas sobre cuándo se ejecutará la ansiada comisaria de la capital turística de la Costa Blanca han vuelto a salir a flote después de que el Ejecutivo central haya contestado a una pregunta del senador popular Agustín Almodóbar, de Benidorm, donde se expone que aunque se trata de algo «necesario» depende de las «disponibilidades presupuestarias». En la respuesta se asegura que se hará en un futuro próximo, sin poner fecha, y se explica que se está ajustando el proyecto que realizó el Ayuntamiento, valorado en 10 millones de euros.

Cabe recordar que el Ejecutivo central debe incluir una partida presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para iniciar los trabajos. Algo que todavía es una incógnita puesto que se desconoce la letra pequeña de las cuentas, que afecta a las inversiones en las ciudad.



Prioridades

No obstante, la respuesta dada ha llevado a pensar al senador Almodóbar que entre las prioridades del Gobierno de Sánchez no está la comisaría de Benidorm. «Ojalá me equivoque pero este Ejecutivo que está cogido con pinzas y sostenido por nacionalistas, populistas y proetarras tiene demasiados peajes que pagar», lanzó el cargo popular procedente de la capital turística quien adelantó que «en los próximos días presentaré una moción en la comisión de interior para exigirle al Gobierno que priorice la nueva comisaría y la incluyan en las cuentas públicas».