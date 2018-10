La oposición pide investigar las posibles filtraciones del examen de la Policía Local

Varios grupos de la oposición han solicitado hoy al gobierno de Benidorm que se investiguen las supuestas filtraciones de respuestas en el último examen tipo de test del proceso selectivo para ocupar 15 plazas en la Policía Local de la ciudad turística. Tanto el grupo municipal socialista como Ciudadanos (Cs) han pedido acciones al ejecutivo local para esclarecer qué sucedió y han recordado que no es la primera vez que una de las convocatoria públicas para este cuerpo de seguridad local quedan salpicadas por irregularidades.

Así, el portavoz adjunto de Ciudadanos (Cs), Juan Balastegui, ha recordado que ya en 2010 las pruebas para ocupar 12 plazas interinas en la Policía Local de Benidorm fueron anuladas al encontrarse abiertas las cajas en las que se custodiaban los exámenes. Hace tan solo un año y medio, en una prueba similar para seleccionar agentes de forma temporal, hubo que anular el tipo test al estar las respuestas del mismo marcadas. Ahora, en esta última prueba, "ha resultado que supuestamente había aspirantes con las respuestas de antemano", ha apuntado el edil.

También el portavoz socialista, Rubén Martínez, también ha lamentado que el año pasado se repitiera una prueba para la contratación de agentes interinos por otro "extraño" error. Por ello, el concejal del PSOE ha criticado al alcalde de la ciudad por el "descontrol" y "continuos escándalos" que se están dando en los procesos selectivos convocados para cubrir plazas de agente para la Policía Local. Balastegui también se ha sumado a las reprobaciones al sancionar "el mutismo que el concejal de Personal y el de Seguridad Ciudadana están mostrando en este asunto, mientras las explicaciones del alcalde han dejado muchas lagunas y contradicciones". "Deberán de explicar qué están haciendo en este proceso de forma clara y transparente, porque hasta ahora no convencen ni a los suyos", ha advertido el edil de Cs a la vez que ha señalado que "será difícil cuantificar el coste no solo económico sino de imagen que están provocando con estas estas anulaciones continuas", ha concluido el concejal.

Igualmente, Martínez ha afirmado que el alcalde está ocultando los graves indicios de ilegalidad que le han llevado a anular el último examen y proponer la revocación del tribunal. "Es evidente que para anular y repetir un examen y revocar a un tribunal se ha tenido que detectar algo muy grave. Unas irregularidades que el alcalde está ocultando al resto de la corporación al no entregarnos el expediente de todo el proceso", ha indicado. Por este motivo, el portavoz socialista ha solicitado que se le haga entrega de todo el expediente y ha reclamado que se investigue todo lo ocurrido durante el proceso de selección. "Al parecer han fallado muchas cosas en estas pruebas, y no es la primera vez que pasa. El alcalde y el concejal de Recursos Humanos no son capaces de hacer las cosas bien", ha apuntado.

Para finalizar, el portavoz socialista ha exigido que esta situación no se vuelva a repetir en ningún otro proceso selectivo. "Es una vergüenza absoluta que tengamos que encontrarnos con este tipo de chapuzas en el Ayuntamiento. Espero que se depuren responsabilidades y no volvamos a vivir algo parecido", ha zanjado.

Ciudadanos, por su parte, ha exigido en comisiones informativas "responsabilidades políticas" tras el tercer fallo consecutivo producido en las pruebas para la contratación de policías locales en Benidorm. El portavoz adjunto de Cs, Juan Balastegui, ha calificado de "bochornosa la imagen que se está dando a la ciudadanía en este asunto". Así, ha afirmado que "si un fallo es grave, dos es lamentable pero tres es imperdonable, que es lo que ha sucedido al tener que anularse hasta tres veces seguidas estas pruebas de acceso por diferentes irregularidades".

Por este motivo, el regidor de Ciudadanos ha reclamado "el expediente completo que incluya también el coste económico que el Ayuntamiento de Benidorm lleva hasta el momento en estas convocatorias". El portavoz adjunto de Ciudadanos ha tildado de "lamentable lo que está sucediendo con las pruebas de la policía, mientras la ciudadanía reclama más presencia policial para evitar los comportamientos incívicos que se vienen produciendo".