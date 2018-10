Benidorm retumba con el Iberia

Música, ritmo y acordes de siempre. Benidorm volvió a vibrar ayer con el Iberia Festival, y ya van seis ediciones. En la primera jornada, el auditorio Julio Iglesias del parque de l'Aigüera se llenó de miles de personas que no quisieron perderse a los grupos que abrían.

Tras las actuaciones de The Fly y Badlans, le llegó el turno a Jaime Urrutia que llenó el escenario con esa voz que le caracteriza. Cantó sus más conocidos temas y el público no dejó de bailar. Los siguientes fueron Café Quijano. Los ritmos de este trío leonés no dejaron indiferente y cuando sonó «La Lola», nadie pudo parar. Tequila puso sabor a la noche y sus acordes hicieron moverse a los asistentes. Para terminar, al cierre de esta edición, estaba previsto que OBK pusiera el punto y final a la velada. Hoy aún queda mucho Iberia.