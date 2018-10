Un campeón necesita tu ayuda

Todavía no ha cumplido los 15 años y el joven Miguel Bou Bernabeu, natural de La Nucía y nadador del Club Natación Illa de Benidorm, tiene ante sí el que podría ser el sueño de su vida. Un sueño que ha puesto a sus padres como locos a hacer cuentas, pero que se presenta harto difícil si no reciben alguna ayuda de fuera. Después de alzarse por segundo año consecutivo con el campeonato de España de natación en aguas abiertas y con el campeonato autonómico de esta misma modalidad, el joven ha conseguido una plaza para poder disputar el Mundial de larga distancia, que se celebra el próximo 16 de noviembre en Dubái. Pero el lugar donde tendrá lugar la prueba y los elevados costes del viaje pueden echar por tierra todo el esfuerzo y las ilusiones que el Miguel ha ido sembrando, brazada a brazada, a lo largo de este año. Por eso, sus padres buscan ahora patrocinadores que brinden a su hijo la oportunidad de demostrar su valía.

La historia de este apasionado del agua es muy parecida a la de muchas otras promesas de deportes que no salen en la tele ni en las portadas de los diarios. Comenzó a nadar con tan sólo dos años, siguiendo los pasos de Conchi, su madre, que también practica la natación. A los seis, ya hizo sus primeras travesías en el mar. Y a los 14 no hay prueba que se le resista, sea de la distancia que sea. «Desde el primer día que empezó a competir, se metía en el agua y no había quién le siguiera el ritmo», explica su madre, orgullosa de los logros de su chaval. No es para menos.

Además de su talento innato para moverse en el mar, lo que ha conseguido Miguel también se lo ha ganado a base de esfuerzo. Entrena seis días a la semana, dos horas diarias, haga sol o truene. «Nunca tiene pereza, aunque ese día tenga un montón de deberes y no le dé tiempo a parar». Sin embargo, como también le ocurre a muchos otros deportistas de su edad, este esfuerzo no ha sido valorado hasta ahora por ninguna institución pública. Pese a competir al más alto nivel, Miguel no recibe ningún tipo de ayuda ni subvención. A lo largo de este año, sus padres–ella, enfermera; él, mecánico– han costeado como buenamente han podido todos los desplazamientos e inscripciones tanto del campeonato de España como el de la Comunidad, lo que les ha generado una inversión de varios miles de euros. «Es su sueño y no nos duele porque sabemos que así él es feliz», afirman Conchi y Manuel.

Sin embargo, reconocen que Dubái está a otro nivel. La organización de la prueba ofrece a los participantes un viaje que, sólo por ir, nadar y volver el mismo día, exige un desembolso de 900 euros por persona; 1.800 en su caso, al ser menor y tener que ir acompañado. «Mi marido se moriría de ganas por verlo nadar allí, pero ni por asomo nos planteamos poder ir los tres». Ahora, empiezan su particular travesía para buscar patrocinadores e intentar recaudar lo que cuesta el viaje. Dubái les espera.